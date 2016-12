Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Dragi George, ena najbolj občutljivih duš tega sveta ... " Ljudje pred vrati domovanja Georgea Michaela v severnem Londonu puščajo pisma in rože. Foto: Reuters Čeprav je bil George edini, ki mu je po razpadu Wham! uspelo zagnati samostojno kariero, ni Andrew Ridgley o svojem kolegu nikoli govoril drugače kot z naklonjenostjo. Foto: Twitter Singel Don't Let the Sun Go Down on Me sta napisala Elton John in njegov tekstopisec Bernie Taupin. Elton jo je leta 1974 posnel za svoj studijski album Caribou, a zares znana je od leta 1991, po zaslugi izvedbe v živo, ki sta jo odpela skupaj z Georgeem Michaelom. Foto: Instagram Leto 2016 je bilo sicer za svet glasbe tragično, saj so ga med drugimi zapustile ikone David Bowie, Prince in Leonard Cohen. V soboto je pri 68 letih umrl tudi Rick Parfitt, kitarist britanske rockovske skupine Status Quo. Foto: Reuters V svoji zadnji objavi na družbenih omrežjih je George novembra napovedal dokumentarec Freedom. Foto: Instagram

George Michael: strta srca in nejevera ob prezgodnji smrti legende

Zvezdniki delijo svoje spomine na pokojnega kolega

26. december 2016 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smrt britanskega glasbenika Georgea Michaela, ki je na božični dan nepričakovano umrl, glasno odmeva tako med oboževalci kot med pevčevimi stanovskimi kolegi. Andrew Ridgeley, ki je z Georgeem v mladih letih prepeval v duu Wham!, je na Twitterju izjavil, da mu je izguba strla srce.

Svoje sožalje, spomine in slavospeve pokojniku na družbenih omrežjih delijo tudi Elton John, Madonna in Boy George.

"Strt ob izgubi svojega ljubljenega prijatelja Yoga. Jaz, njegovi ljubljeni, svet glasbe in ves svet. Za vedno ljubljen," je zapisal Ridgeley, ki je kot član dueta Wham! z Michaelom zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja. Skupaj sta prepevala številne uspešnice, od Club Tropicana do Careless Whisper, zdaj že zimzelena božična uspešnica pa je postala Last Christmas.



Britanski pevec Elton John je medtem na Instagramu zapisal, da je globoko pretresen. "Izgubil sem ljubega prijatelja - najprijaznejšo, najvelikodušnejšo dušo in izjemnega umetnika. V srcu sem z njegovo družino in vsemi njegovimi oboževalci," je še poudaril. Elton je z Georgeem Michaelom leta 1991 v živo odpel singel Don't Let the Sun Go Down on Me, ki je kot duet postal večja uspešnica kot prej v samostojni Eltonovi izvedbi.

Svoje sožalje ob smrti glasbenika, ki je po razpadu Wham! zaslovel tudi kot solist, pa je izrazil tudi Boy George. "Bil je tako ljubljen in upam, da je to vedel, saj se danes žalosti ne da opisati z besedami. Pretresljivo," je zapisal. "Kako lep glas je imel. Njegova glasba bo še naprej pričala o njegovem talentu. Ne morem verjeti, da je odšel," je dodal.

Velikani osemdesetih se spominjajo

"2016 - izguba še ene nadarjene duše. Vsa naša ljubezen in vse naše sočutje družini Georgea Michaela," pa je na svoji uradni spletni strani zapisala skupina Duran Duran, ki je ustvarjala v istem času kot Wham!.

Žalujejo tudi Michaelovi glasbeni sodobniki Spandau Ballet: "Neskončno žalostni smo ob smrti našega dragega prijatelja Georgea Michaela. Briljanten umetnik in velik tekstopisec." Na podoben način se poslavljajo Simply Red: "Tole je težko dojeti. Eden najbolj nadarjenih kantavtorjev nas je zapustil. Počivaj v miru, George Michael. Kakšna žalostna, tragična vest. 2016, končaj se že, prosim."

Ameriška zvezdnica Madonna je medtem na Instagramu zapisala, da "nas je zapustil še en velik umetnik". Svoje sožalje je izrazil tudi kanadski rocker Bryan Adams. "RIP George Michael. Ne morem verjeti. Neverjeten pevec in čudovit človek, mnogo prezgodaj nas je zapustil."

Britanski pevec je največji uspeh kot solist zakoličil z albumom Faith. Prodan je bil v večmilijonski nakladi, zelo uspešen pa je bil tudi njegov naslednik Listen Without Prejudice Vol. 1. V karieri je dobil tri nagrade brit in dva grammyja.

"Počivaj med svetlikajočimi se zvezdami, George Michael," je komentiral zvezdnik Zvezdnih stez, igralec in LGBT-aktivist George Takei. "Našel si svojo Svobodo (Freedom), svojo Vero (Faith). Bil je tvoj poslednji božič (Last Christmas) in pogrešali te bomo."

Ko je bila na oblasti še Margaret Thatcher, je George Michael deklarirano volil za opozicijsko laburistično stranko, a je pozneje tudi ostro kritiziral Tonyja Blaira in njegovo podporo invaziji Iraka. "Žalosti me vest, da je umrl George Michael," je objavil voditelj laburistične stranke Jeremy Corbyn. "Bil je izjemen umetnik in glasen zagovornik pravic delavcev in LBGT-skupnosti."

Ste vedeli, da je bil George Michael tudi čisto prvi gost rubrike Carpool Karaoke, s katero je predvsem v zadnjem letu zaslovel komik in igralec James Corden? Prve "karaoke v avtomobilu" so bile posnete že daljnega leta 2011 kot skeč za dobrodelno akcijo Comic Relief, v njem pa sta Corden in George Michael prepevala uspešnice dua Wham!. Corden se je pozneje spominjal, da se je prav pri snemanju tega prispevka rodil zametek ideje za poznejšo serijo: "Nismo znali zares artikulirati, zakaj je bil posnetek tako radosten. Radost je v njem. Nismo popolnoma vedeli, zakaj." Skeč si lahko ogledate spodaj.

A. J.