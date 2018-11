Morricone vendarle nima Tarantina za kretena: intervju za nemški Playboy je bil izkrivljen

Skladatelj napovedal tožbo proti publikaciji

18. november 2018 ob 19:11

Berlin - MMC RTV SLO

Intervju nemške izdaje revije Playboy s filmskim skladateljem Enniom Morriconejem je precej razburkal javnost, saj se je intervjuvanec v njem nadvse nemilo obregnil ob filmskega režiserja Quentina Tarantina in oskarje.

Vendar se je naknadno izkazalo, da 90-letni Ennio Morricone v nekaterih delih objave očitno "ni bil pravilno prikazan". Z dvema oskarjema nagrajeni skladatelj je že napovedal, da bo proti publikaciji ukrepal po pravni poti, koncertna agencija General Entertainment Associates, pod okriljem katere deluje tudi Morricone, pa je že objavila opravičilno sporočilo novinarja, v katerem ta priznava, da je izkrivil intervjuvančeve odgovore.

Skesani novinar je v svojem opravičilnem sporočilu med drugim zapisal: "Iskreno se opravičujem maestru in vsem vpletenim. Moral bi ostati zvest izvornemu intervjuju, ki sem ga opravil v Rimu in ne bi smel dodajati ničesar, kar ne drži. To je bila grozljiva napaka. Prosim, sprejmite moje opravičilo. "

Skladal za filme, ki so smeti?

Glede na intervju, objavljen v decembrski izdaji nemškega Playboya, je Morricone med drugim Quentina Tarantina označil za "povsem kaotičnega". "Govori brez razmišljanja, vse naredi v zadnjem trenutku, nima niti koncepta," še beremo. Nadalje je bilo zapisano še, da je Tarantino "kreten" in da zgolj krade od drugih. Morricone naj sploh ne bi ne maral njegovih filmov, ki so "navadne smeti".

Tudi sferi nagrad oskar ni bilo prizaneseno v intervjuju. Podelitev lovorik, na kateri je skladatelj prejel svojega drugega oskarja (za glasbo v Tarantinovem filmu Podlih osem), je glede na objavo v Playboyu Morricone označil za "dolgočasen dogodek". Tako naj ne bi imel "več želje potovati v to grozljivo Ameriko s tem pompoznim hvalisanjem, temi neprijetnostmi, kakršni so oskarji, in s temi celotnimi igračarijami".

Morricone je po objavi v Playboyu, ki je sicer poleg golih fotografij vsaj nekoč bil znan po zanimivih intervjujih, na svoji spletni strani zanikal njemu pripisane objavljene izjave in napovedal tožbo. Založniška hiša Burda, pod katero spada nemška izdaja Playboya, je sicer sprva zavrnila njegove očitke glede objave, vendar pa je glavni urednik kmalu zatem pojasnil, da se na žalost zares domneva, da avtor objavljenega besedila "v nekaterih delih ni korektno podajal izjav", ki so bile izrečene v intervjuju.

Napihnjenost sicer uveljavljenega novinarja

Morriconeja je za nemški Playboy intervjuval Marcel Anders, sicer svobodni novinar, znan po sodelovanju s priznanimi publikacijami, kot so Musik Express, Süddeutsche Zeitung in Deutschlandfunk. Skladatelj in njegovo osebje pa sta zaznala, da so bile njegove izjave konkretno izkrivljene šele po tem, ko jih je zaradi njihove pikrosti povzelo veliko medijev po svetu.

P. G.