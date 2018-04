Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Koncert družine Mozart: Leopold, Wolfgang in Nannerl na Carmontellovem akvarelu iz okoli leta 1763. Foto: Wikipedia Eden največjih skladateljev vseh časov je na violino igral v otroških letih, ko je s prav tako nadarjeno sestro nastopal po različnih evropskih dvorih. Foto: Wikipedia Violina je danes razstavljena v muzeju v rojstni hiši Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791). Foto: EPA Dodaj v

Na Kitajskem bo zazvenela Mozartova violina

Nekoč v lasti pozabljene sestre, čudežne deklice Marie Anne Mozart

8. april 2018 ob 12:51

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na Kitajskem bo danes zazvenela violina, na katero sta nekoč igrala nadarjena otroka družine Mozart. Wolfganga Amadeusa svet še danes dobro pozna kot enega največjih glasbenikov vseh časov, pozablja pa, da je bila čudežni otrok tudi njegova sestra Maria Anna, a so ji družbena pričakovanja začrtala drugačno usodo.

Violino, na katero bo na Kitajskem zaigrala sedemletna Anna Cäcilia Pföß, so izdelali v štiridesetih letih 18. stoletja. Do leta je 1820 pripadala Mozartovi sestri Marii Ani, ki je bila tedaj stara že 69 let, a ko sta z bratom igrala na omenjeno violino, sta bila približno iste starosti kot Anna Cäcilia Pföß.

Maria Anna, ki se so jo klicali Marianne ali pa z vzdevkom Nannerl, je bila prav tak čudežni otrok kot njen brat. Njun oče Leopold jo je celo hvalil kot najbolj nadarjeno pianistko na stari celini. Z Wolfgangom sta kot takšen mali glasbeni čudež nastopala po različnih koncih Evrope, v letih 1764 in 1765, ko jima je bilo 13 oziroma Wolfgangu komaj 8 let, sta bila 18 mesecev, denimo, v Londonu. Ohranjenih je nekaj kritik, ki hvalijo Mario Anno, a njena uspešna glasbena pot se je nenadoma ustavila, ko je dopolnila 18 let.

Če je namreč deklica nastopala in kazala svojo neverjetno glasbeno nadarjenost, je bilo v tistem času sprejemljivo in hvalevredno, ko je enkrat odrasla, pa bi ji kot ženski to lahko okrnilo zgled. Odtlej je oče na nastope po evropskih dvorih vodil le še Wolfganga, Mario Anno pa je pustil v Salzburgu. Čeprav se ni več odpravljala na turneje, se glasbi vendarle ni odpovedala. Posvetila se ji je kot skladateljica in nekaj skladb tudi poslala bratu in očetu. Prvi je hvalil njeno delo kot čudovito, sestro pa spodbujal, naj ne opusti skladanja. Njen oče, kolikor je znane, ni kazal podobne naklonjenosti, da bi se hčerka še naprej posvečala glasbi. Komu je prisluhnila, v resnici ni znano, saj se nobeno njeno delo ni ohranilo. Vemo, da je Wolfgang večkrat dejal, da nihče drug ni znal tako dobro interpretirati njegove glasbe kot prav sestra.

Univerzalni jezik glasbe

Omenjena violina je od leta 1896 v lasti Fundacije Mozarteum v Salzburgu in je razstavljena v muzeju v rojstni hiši Wolfganga Amadeusa Mozarta. Anna Ceacilia Pfoess bo nanjo zaigrala na državniškem sprejemu, ki se ga bosta udeležila kitajski predsednik Ši Džinping in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.

Pred dogodkom več kot 200-članske delegacije politikov, gospodarstvenikov in drugih članov je Van der Bellen dejal, da jih bo Anna Caecilia Pfoess spremljala kot ambasadorka glasbe, Avstrijo bo predstavljala kot deželo kulture. "To bo zagotovo naredila odlično, o tem sem prepričan," pravi. Na Twitterju pa je ob njeni fotografiji z violino dodal: "Glasba je skupni jezik, ki ga razumejo in spoštujejo po vsem svetu."

