Nasprotovanja koncertu Svetlane Makarovič, ker v ospredje postavlja rdečo zvezdo

Koncert se bo v četrtek ob 21.00 na Kongresnem trgu

27. junij 2017 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na ljubljansko upravno enoto so prejeli zahtevo za prepoved koncerta Nosil bom rdečo zvedzo, na katerem bo v četrtek nastopila Svetlana Makarovič in približno 100 nastopajočih. Prepoved dogodka zahteva društvo Moris iz Kočevske Reke, dogodek pa obsoja tudi sedem železniških sindikatov. Na ljubljanski občini koncert ocenjujejo za legitimen.

Nasportniki koncerta menijo, da prireditev poveličuje simbol nekdanjega režima. "Če bomo dopustili takšne prireditve, bo to dodaten žebelj v krsto bolečega procesa prepotrebne sprave našega naroda. Ob tem ne moremo spregledati, da je pod tem simbolom, med in po drugi svetovni vojni, potekala bratomorna morija, ki je usodno zaznamovala naš narod," je v zahtevi zapisalo društvo in pozvalo vse tri predsednike - republike, vlade in državnega zbora - kot najvišje avtoritete v državi, da v skladu s svojimi pristojnostmi "preprečijo to zlonamerno dejanje in provokacijo".



Koncert Svetlane Makarovič z gosti, ki se bo pričel v v četrtek ob 21.00 na Kongresnem trgu, organizirajo Humanitarni sklad Sapramiška, Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana. Kot trdijo organizatorji napoveduje koncert veliko organiziranih skupin iz države. Za starejše obiskobalce bo na voljo 700 sedišč.

Zahtevo za prepoved koncerta je društvo Moris Kočevska Reka na ljubljansko upravlo vložilo na začetku tedna. Po njihovih besedah bi morali koncert prepovedati "na enakih pravnih osnovah, kot je bil prepovedan koncert Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru, saj se bodo predvajale pesmi z nasilno vsebino, simbolika rdeče zvezde pa žali spomin na vse padle civilne žrtve, teritorialce in policiste, ki so leta 1991 dali svoja življenja za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo".

"Poveličevanje rdeče zvezde Slovence ne povezuje, ampak razdvaja"

Po mnenju sedmih železniških sindikatov je dogodek v času, ko praznujemo 26. obletnico osamosvojitve ter se z različnimi dogodki spominjamo zgodovinskosti takratnih odločitev, kot posmeh temu spominu. "V zvezi s tem je potrebno nesporno ugotoviti, da malikovanje rdeče zvezde omalovažuje vlogo vseh, ki smo se ob osamosvojitvi postavili na stran suverene slovenske države. Med te zagotovo spadamo tudi železničarji, ki smo v prelomnih dneh pomembno zaznamovali osamosvojitvene dogodke," so zapisali v izjavi. Dodali so, da "poveličevanje rdeče zvezde Slovence ne povezuje, ampak razdvaja, in takšno početje bi morali obsoditi vsi zavedni državljani."

MOL: Pod tem znakom je bila osvobojena Slovenija

Na Ljubljana festivalu glede zahteve društva Moris pravijo, da bo o tem odločila upravna enota. Na ljubljanski občini menijo, da je napovedani koncert legitimen in verjamejo, da bo tudi legalen, saj dovoljenja izdaja upravna enota. Ob napovedi, da ga bodo spremljali protesti, so na MOL-u izpostavili, da je "Slovenija država, kjer ljudje svobodno izražajo svojo voljo, tudi s protesti, upamo, da z miroljubnimi", medtem ko je za varnost državljanov zadolžena policija.

"Če že kdo želi perverzno spreminjati zgodovino, naj mu bo v opomin, da je pod tem znakom osvobojena Ljubljana in Slovenija. Slovenski borci z rdečo zvezdo so bili na strani zaveznikov, tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja - nacizem in fašizem. Brez njih bi gospodje in tisti, ki koncertu grozijo, govorili nemško ali italijansko," so o simboliki rdeče zvezde, ki jo v ospredje postavlja koncert, zapisali na MOL-u.

