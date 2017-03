S festivalom Zvončki in trobentice bo zavela džezovska pomlad

V Cankarjevem domu tretji enodnevni džezovski festival

7. marec 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tretjo izvedbo enodnevnega festivala Zvončki in trobentice, na katerem bo nastopilo več domačih in tujih glasbenikov, bo uvedla okrogla miza z naslovom Kako provinca soustvarja slovensko džezovsko krajino v razmerju do Ljubljane in Maribora.

Gost večera bo Rodrigo Amado, ki bo s svojo zasedbo predstavil novi album This Is Our Language, ki je izšel pri založbi Not Two. Portugalski tenorski saksofonist se je za to ploščo navdihoval pri albumih This Is Our Music in In All Languages Ornetta Colemana.

Vendar je legendarni Coleman le navdih – ali z besedami organizatorjev: "Četverica izpiljenih mojstrov na čelu z živo legendo Joejem McPheejem vsekakor ne pušča nobenih dvomov. To je eden najboljših delujočih kvartetov v današnjem jazzu in čaka nas prestiž fantastičnih solov in skupinskega igranja".

Pomladni šopek domačih izvajalcev

Okrogli mizi bo kot prvi sledil nastop zasedbe Alchemical Playgrounds. Bobnar in tolkalec skupine Marko Lasič je eden vodilnih mlajših improvizatorjev na domači sceni, ki se je uveljavil z Zlatkom Kaučičem pa tudi pri drugih projektih, kot je trio Trus. Zasedba, močno vpeta v ustvarjalnost Orkestra brez meja, bo predstavila nove skladbe.



Bobnar, violončelist in skladatelj Kristijan Krajnčan bo nastopil kot drugi z novim solističnim projektom in izidom albuma DrummingCellist. S sublimacijo sodobnega džeza, klasike, filmske glasbe in drugih zvrsti album DrummingCellist razkriva vznemirljiv, svež, smel, barvit in edinstven pristop.

Tine Grgurevič oziroma Bowrain, čigar nastop bo sledil, je domačo džezovsko sceno zaznamoval v zadnjem času in naletel na odličen odziv v tujini. Predstavil bo sveže gradivo za novi album, ki naj bi izšel še to pomlad. Grgurevič elektronsko glasbo ustvarja iz perspektive, ki presega žanrske opredelitve - ne da bi se kadarkoli zasidral v eno samo zvočnost, se dotika tradicij sodobne klasike in džeza.

Na festivalu se bo predstavila tudi skupina Teo Collori in Momento Cigano, ki igra mešanico romske in plesne swingovske glasbe. Gre za projekt, v katerem se nostalgija prepleta z novimi zgodbami; glasbeniki namreč izvajajo svežo avtorsko glasbo v slogu, ki poslušalca popelje v obdobje salonov, cigar, čarlstona in lakastih čevljev. Zasedbo sestavljajo akademsko izobraženi glasbeniki, ki sicer v svoji popovski različici nastopajo kot spremljevalna zasedba pri Magnificu.

P. G.