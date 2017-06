Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po mnenju sveta zavoda Slovenske filharmonije direktor Damjan Damjanovič s svojim delom ne omogoča kakovostnega opravljanja poslanstva filharmonije. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenska filharmonija se v novo sezono podaja tudi z gledališko glasbo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Svet zavoda filharmonije ministru predlagal razrešitev direktorja Damjanoviča

Saga v Slovenski filharmoniji se nadaljuje

14. junij 2017 ob 22:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Svet zavoda Slovenske filharmonije je na večerni seji sprejel sklep, da ministru za kulturo predlaga razrešitev direktorja Damjana Damjanoviča, saj po njihovem mnenju delo direktorja ne omogoča kakovostnega opravljanja poslanstva filharmonije.

Spomnimo, da sta se po besedah ministra za kulturo Toneta Peršaka z direktorjem Damjanom Damjanovičem dogovorila, da se bo 1. julija zgodila zamenjava na tej funkciji.

Vendar je Damjanovič pozneje zanikal, da sta se tako dogovorila. Časopis Delo je takrat poročal, da je minister, sodeč po zadnjih intervjujih, prepričan, da v teh razmerah v Slovenski filharmoniji ni perspektive. "Če hoče ministrstvo res objaviti razpis za direktorja, ki bo v Slovenski filharmoniji mandat nastopil 1. julija, mora Damjanovič odstopiti, ali pa ga mora minister razrešiti. Sicer novega direktorja lahko pripelje šele konec njegovega mandata, ki se bo iztekel decembra prihodnje leto," so takrat zapisali v Delu.

Sicer pa je pred kratkim Slovensko filharmonijo zapustil šef dirigent Uroš Lajovic. V pismu, naslovljenem na Damjanoviča, je izrazil svoje obžalovanje, da mu ni mogel biti v veliko pomoč.

Opozorila dveh sindikatov

Sindikata Sviz in Glosa sta pred časom opozorila, da sta prejela več pritožb o nekompetentnem vodenju filharmonije in neprofesionalnem odnosu do zaposlenih ter kršitvah predpisov direktorja Damjanoviča. Konec lanskega leta so zaposleni v orkestru z opozorilno stavko v času večerne vaje zahtevali tudi direktorjev odstop in zagotovitev dejavne vloge pri izbiri novega direktorja.

P. G.