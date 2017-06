Slovenska filharmonija se v novo sezono podaja tudi z gledališko glasbo

Vendar brez šefa dirigenta Uroša Lajovica

6. junij 2017 ob 17:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nova sezona Slovenske filharmonije se bo med drugim poklonila tudi nekaterim obletnicam, kot so na primer 80 let smrti in 130 let rojstva Georga Gershwina, 100-letnica smrti Clauda Debussyja, 150-letnica smrti Gioacchina Rossinija, 125-letnica smrti Petra Iljiča Čajkovskega in 100-letnica rojstva Leonarda Bernsteina.

Sicer pa bo Slovenska filharmonija (SF) v novi sezoni modrega abonmaja nadaljevala smernice, ki jih je zastavil Uroš Lajovic, zdaj že bivši maestro filharmonije. Zaradi nedavnega odhoda šefa dirigenta iz SF-je je priprava nove sezone za oba orkestrska cikla zahtevala nekaj dodatnega dela, je povedal direktor Damjan Damjanovič.

Glasba za gledališče bo predstavljala rdečo nit oranžnega abonmaja, tudi vokalni abonma se bo s koncertom poklonil eni obletnici, in sicer desetletnici smrti skladatelja Uroša Kreka. Obetata se gostovanji na Dunaju in v Gradcu, z enim od koncertov pa se bodo poklonil tudi 500. obletnici reformacije, in sicer bo na sporedu Mendelssohnova Simfonija v B-duru - Hvalnica.

Stravaganze živijo naprej

V modrem abonmaju bodo sledili poti, ki jo je Lajovic pod naslovom Stravaganze posvetil kompozicijam, ki so morda redkeje na sporedu. Tako bo v njem mogoče prvič slišati Šostakovičevo Sonato za violino in orkester, Amerikanca na Danskem Andyja Papea in Ščedrinove Poredne prigodnice, po pol stoletja bo ponovno na sporedu Stabat Mater Gioacchina Rossinija, in sicer za veliko noč.

Med gostujočimi dirigenti bodo dobitnik nagrade za najboljšega mladega dirigenta na lanskem Salzburškem festivalu Aziz Šohakimov, umetniški vodja filharmonikov iz Talina Risto Joost in dobitnik nagrade Sklada Georga Soltija Vladimir Kulenović. Med solisti direktor SF-ja omenja pianista Simona Trpčeskega in Fazila Sayja, klarinetista Mateta Bekavca in violinista Juliana Rachlina.

Iz talije v filharmonijo

Glasba, ustvarjena za gledališče, bo torej na sporedu oranžnega abonmaja. Slišati bo mogoče med drugim odlomke iz Wagnerjevih oper, Bartokov Grad vojvode Sinjebradca, Debussyjevo suito iz baleta Peleas in Melisanda ter suito iz Straussovega Kavalirja z rožo.

Med solisti bodo sopranistka Brigitte Pinter, violinist Emmanuel Tjeknavorian, violončelist Mario Brunello, pianisti Nikolaj Demidenko, Itamar Golan in Danijel Detoni. Med dirigenti pa bodo že znani gostje Vladimir Fedosejev, Ari Rasilainen, Philipp von Steinaecker, James Jud in Olari Elts.

V počastitev 100-letnice rojstva Leonarda Bernsteina bo orkester marca prihodnje leto gostoval v dunajskem Konzerthausu, že septembra letos pa bo s prvim koncertom za modri abonma, v katerem bodo tudi Groteskni plesi Janeza Matičiča, odprl sezono Musikvereina v Gradcu.

Pevci pod streho filharmonije

Vokalni abonma, kot ga je začrtala umetniška vodja Zbora SF-ja Martina Batič, bo gostil Zbor Latvijskega radia, iz "botrstva" profesionalnega zbora ljubiteljskemu sestavu bo v enem večeru združil hišni zbor s Komornim zborom Megaron ob jubileju dirigenta Damijana Močnika. Na solističnem recitalu bo tenorist Aco Bišćević nastopil ob različnih brenkalih, s katerimi ga bo spremljal Bor Zuljan.

Novitete slovenskih skladateljev in dela Marija Kogoja bodo zazvenele pod vodstvom Stojana Kureta, pod vodstvom norveške dirigentke Grete Pedersen Maša v d-molu Josepha Hydna. Vokalni cikel bo gostil še nemškega dirigenta Holgerja Specka z deli nemške in avstrijske romantike. Sezono bo zaključil Stephen Layton, britanski dirigent in strokovnjak za sodobno zborovsko glasbo.

Širjenje programske ponudbe

Tretjič po vrsti bodo izvedli Filharmonični festival baročne glasbe, ki bo po izboru umetniškega vodje Mateja Šarca postregel z glasbo italijanskega baroka. Trobilni ansambel, torej najmlajši komorni sestav SF-ja, pa bo izvedel cikel treh koncertov, na enega od njih bodo povabili letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada Boštjana Gombača.

P. G.