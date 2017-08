Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Tamara Rađenović ne skriva svoje želje, da bi lahko v bodočnosti nastopila v kateri od produkcij ljubljanske opere. Foto: Osebni arhiv Tamare Rađenović Ves sopranistkin trud na ljubljanskem konservatoriju je bil sicer uperjen v en sam cilj: sanjala je o vpisu na britanski Kraljevi glasbeni kolidž (Royal College of Music), ki uradno spada med tri vodilne glasbene akademije v svetu. Foto: Osebni arhiv Tamare Rađenović

Tamara Rađenović: vzhajajoča operna zvezda, ki je kariero začela v Sloveniji

Ime, ki si ga velja zapomniti

28. avgust 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tamara Rađenović, mlada sopranistka, ki je prve resne korake svoje glasbene kariere naredila v Ljubljani, je pred kratkim na Siciliji doživela svoj operni debi v sloviti Puccinijevi La Bohème.

22-letna Tamara Rađenović je leta 2014 maturirala na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo in balet. V Črni gori rojena glasbenica je osnovno glasbeno izobraževanje zaključila v domovini, po zmagah na več mednarodnih tekmovanjih v solopetju pa se je preselila v Ljubljano, da bi svoj dar lahko razvila na najboljšem glasbenem konservatoriju na področju nekdanje Jugoslavije, kjer delujejo številni strokovnjaki za solopetje: Edita Garčević Koželj, Tatjana Vasle, pianist Igor Vičentić in nekoč tudi zdaj žal že pokojni Marjan Trček.

Šolanje v Sloveniji je zanjo pomenilo "nezamenljivo izkušnjo", se danes spominja Tamara, ki konservatoriju pripisuje zasluge za to, da je osvojila nove pevske tehnike, elemente odrskega nastopa in razširila svoj repertoar. V tem obdobju je osvojila tudi zlato plaketo na regijskem tekmovanju v Ljubljani in prvo mesto tekmovanja TEMSIG v Brežicah. Bila je tudi lavreatinja na Mednarodnem tekmovanju Brune Šiler v Herceg Novem.

Ves sopranistkin trud na ljubljanskem konservatoriju je bil sicer uperjen v en sam cilj: sanjala je o vpisu na britanski Kraljevi glasbeni kolidž (Royal College of Music), ki uradno spada med tri vodilne glasbene akademije v svetu. Leta 2013 ji je po več krogih avdicij, ki se jih je udeležilo skoraj tisoč kandidatov, veliki met tudi uspel. Še danes pravi, da gre v veliki meri zahvala njeni profesorici in mentorici z ljubljanskega konservatorija, Editi Garčević Koželj. Gotovo je zanimiv podatek, da je Tamara prva študentka v zgodovini te ustanove (njeni začetki segajo v daljno leto 1882), ki se je nanjo vpisala po šolanju v Sloveniji.

Pod osebnim mentorstvom Montserrat Caballé

V štirih letih študija v Londonu je imela priložnost, da se uči od vodilnih imen opernega sveta, kot so Montserrat Caballé, David Rendall, Nelly Miricioiu, Patricia Rosario, Alison Wells in drugi. Pevska ikona Montserrat Caballé jo je dve leti zapored izbrala, da je nastopila na njenem galakoncertu, ki ga vsako leto prireja v Zaragozi in praviloma gosti že uveljavljene pevce z vsega sveta. Obakrat - leta 2015 in nato lani, je bila Tamara najmlajša med nastopajočimi; pod okriljem španske dive je pilila tudi svoj "piano" - tehniko, po kateri je ta znana.

Junija letos je Tamara z zaključnim koncertom v londonskem Amarillys Fleming Hall svoj študij tudi uspešno zaključila. Manj kot mesec dni kasneje je na Sredozemskem opernem festivalu na Siciliji debitirala v eni od oper iz klasičnega repertoarja, Puccinijevi La Bohème. Direktor festivala Gioacchino Livigni je kasneje menda komentiral, da se ga je Tamarin nastop v vlogi Mimi čustveno dotaknil tako kot že dolgo noben. La Bohème je zaživela v Catanii, glavnem mestu istoimenske regije, pod taktirko dirigenta Leonarda Catalanotta in v izvedbi 60-članskega ansambla.

Tamara Rađenović ne skriva svoje želje, da bi lahko v prihodnosti nastopila v kateri od produkcij ljubljanske opere. Hkrati upa, da je s svojim zgledom pokazala, da tudi za učence in dijake slovenskih glasbenih šol nobena vrata niso zaprta, če imajo le dar in so pripravljeni vanj vložiti potrebno delo.

C. R.