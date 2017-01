Umrl maestro Anton Nanut, "dirigent z glasbo v duši"

Sodil je v svetovni vrh dirigentov

13. januar 2017 ob 12:42,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 13:17

Koper - MMC RTV SLO

Ponoči je v 85. letu po dolgotrajni bolezni umrl eden najbolj prepoznavnih slovenskih dirigentov, Prešernov nagrajenec Anton Nanut, so sporočili z Radia Koper.

Anton Nanut je ustvaril izjemno mednarodno in zavidljivo glasbeno kariero, so dodali: dirigiral je največjemu številu - več kot dvesto - tujih orkestrov, posnel največ zgoščenk, izvedel največ slovenskih del; je tudi edini, ki je dirigiral in posnel vse Mahlerjeve simfonije, najzahtevnejšo Osmo celo trikrat, večkrat pa je dirigiral tudi Beethovnovo Deveto, tudi v tujini.

Z Antonom Nanutom smo se pogovarjali, ko je leta 2011 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Vabljeni k branju intervjuja.

Častni dirigent simfonikov RTV

S svojim delom je "dirigent z glasbo v duši", kot so ga opisali koprski kolegi, zaznamoval Simfonični orkester RTV Slovenija. Kar osemnajst sezon zapored je sestavljal program koncertnega cikla simfonikov RTV, z orkestrom je prvič v Sloveniji izvedel vrsto temeljnih partitur sodobne glasbe in vodi mnoge navdušujoče izvedbe velikih del glasbene umetnosti, ki vse nosijo pečat njegove velike osebne energije in glasbene ustvarjalnosti. Z orkestrom je tudi po upokojitvi še naprej stalno sodeloval, leta 2002 je postal njegov častni dirigent.

Poleg večine italijanskih orkestrov je vodil tudi ugledne ansamble, kot so Leningrajska filharmonija,Varšavska filharmonija, Praška filharmonija, Simfonični orkester iz Monterreyja, Dunajski simfoniki, Budimpeška filharmonija, orkester Teatra Colon v Buenos Airesu.

Skoraj dvesto studijskih nastopov

Močna, umetniško celovita in v svojem nastopu prepričljiva dirigentska osebnost je doživela tudi plodno studijsko dejavnost, ki je posneta na skoraj dvesto nosilcih zvoka. Tako so zapisali v obrazložitvi Prešernove nagrade, ki jo je maestro prejel leta 2011. Kronala je več kot pol stoletja dolgo umetniško pot dirigenta, ki je bil tudi pedagog in kulturni delavec. Kot profesor dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani je vzgojil vrsto mladih dirigentov, ki uspešno delujejo v Sloveniji in na tujem.

Bil je spoštovan in častni občan občine Kanal ob Soči - v rojstnem kraju je že pri rosnih enajstih letih kot zborovodja in organist nadomestil očeta, ki so ga okupatorji odpeljali v koncentracijsko taborišče -, kjer se bodo od njega poslovili v nedeljo.

A. K.