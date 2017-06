Ves ta džez ... začetek petdnevnega festivala v prestolnici

58. izvedba Jazz festivala Ljubljana

28. junij 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začenja se Jazz festival Ljubljana, del katerega bo letos posvečen priznanemu ameriškemu saksofonistu in skladatelju Johnu Coltranu, saj lani in letos po svetu zaznamujejo 90. obletnico njegovega rojstva in 50. obletnico smrti.

Na ljubljanskem petdnevnem prazniku tega glasbenega žanra organizatorji kot osrednji dogodek napovedujejo nastop saksofonista Archieja Sheppa, ki je nekoč snemal z Johnom Coltranom (1926—2017).

Pri tem poklonu se mu bo pridružil Coltranov sodobnik, priznani ameriški kontrabasist Reggie Workman, ki je z njim tudi nastopal in je poučeval tudi številne slovenske glasbenike. S starostama bodo v petek ob 21. uri nastopili še trije glasbeniki mlajše generacije, in sicer Jason Moran na klavirju, Amir ElSaffar na trobenti in Nasheet Waits na bobnih.

Natančen program 58. Jazz festivala Ljubljana, ki traja do 2. julija, si lahko pogledate tukaj.



Ponovno dogodki v parku Cankarjevega doma

Sicer pa letošnji festival drevi ob 18. uri v Klubu Cankarjevega doma odpira koncert zasedbe Karkhana, ki deluje na osi Kairo—Bejrut—Carigrad, povezuje najboljše improvizatorje in glasbene aktiviste teh okolij. Do 2. julija se bo zvrstilo skupno 22 koncertov v Cankarjevem domu (CD) in ker se je lani kot novo prizorišče dobro obnesel tudi oder v parku CD-ja, je prav tako nekaj letošnjih dogodkov organiziranih tam.

Uvodnemu koncertu sledi nastop saksofonista Akosha S. z zasedbo Unit, vrhunec drevišnjega večera pa je koncert za dva klavirja v izvedbi Krisa Davisa in Craiga Taborna v Štihovi dvorani CD-ja.

Ljubljana bo septembra gostila evropsko džezovsko konferenco, ki bo največji džezovski dogodek te vrste na tem območju.



Glasbeniki, ki zastopajo domače barve

Na letošnjem festivalu bodo nastopili tudi številni slovenski glasbeniki, nekateri kot člani mednarodnih zasedb. Med drugim sta na programu koncerta slovenski zasedbi Artbeaters in Container Doxa, na festival pa po lanski odpovedi prihaja mednarodna zasedba Velkro s slovenskim saksofonistom Boštjanom Simonom. Že včeraj pa je v Veliki sprejemni dvorani CD-ja Dre Hočevar poskrbel za večmedijsko instalacijo, naslovljeno Just Below the Sonic Level of Sense Making.

Od tujih gostov organizatorji izpostavljajo še Roba Mazurka, enega glavnih protagonistov chicaške scene, čigar glasba slovi po spoju elektronike in trobentarskih izbruhov. Na festivalu pa bo nastopila tudi Lucia Cadotsch, ki so jo v Nemčiji razglasili za džezovsko pevko leta, sinoči pa so jo gostili tudi v oddaji Poletna scena - posnetek pogovora si lahko pogledate spodaj.

VIDEO Pred začetkom Jazz festivala

