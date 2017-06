Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pat Metheny je bil nedavno uvrščen v dvorano slavnih revije Downbeat kot njen najmlajši član in četrti kitarist - pridružil se je velikanom, kot so Django Reinhardt, Charlie Christian in Wes Montgomery. Foto: Nada Žgank Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V družbi džezovskega virtuoza Pata Methenyja

Z 20 grammyji nagrajeni glasbenik

3. junij 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po premoru, ki si ga je v tem hipu eden najvidnejših džezovskih kitaristov Pat Metheny vzel za vajo in raziskovanje, se v sklopu nove turneje drevi ustavlja tudi pri nas. V Cankarjevem domu bo nastopil danes ob 19.00.

Z dvajsetimi grammyji ovenčani glasbenik pravi, da želi s to turnejo nadaljevati "raziskovanje". "Običajno sem se ustvarjalnega procesa vsa ta leta loteval z uveljavljenim pristopom - napišem glasbo, posnamem ploščo, grem na gostovanje. Ta vzorec sem tokrat želel prekiniti," pojasnjuje.

Odmor si je vzel leta 2015 po uspehu z grammyjem nagrajenega albuma Unity Band in obsežni svetovni turneji, ki je sledila. Ker se je v vseh teh letih – daljšega premora si namreč ni vzel vse od leta 1994 – nabralo mnogo skladb, ki jih le redko izvaja, se mu je zdelo "zabavno in zanimivo" zbrati posebej izbrano skupino glasbenikov, ki bi v svojih priredbah poustvarili širok izbor vseh do sedaj ustvarjenih pesmi.

Najmlajši član v dvorani slavnih revije Downbeat

Metheny je bil nedavno uvrščen v dvorano slavnih revije Downbeat kot njen najmlajši član in šele četrti kitarist. Na ljubljanskem koncertu bo povzel svojo dosedanjo umetniško pot, na odru pa se mu bodo pridružili njegov dolgoletni bobnar Antonio Sanchez, ki ga v različnih zasedbah spremlja že vse od leta 2000, malezijsko-avstralska basistka Linda May Han Oh, v zadnjih letih izjemno dejavna na newyorški jazzovski sceni, in britanski pianist Gwilym Simcock.

M. K.