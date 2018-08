Z "osmimi letnimi časi" začetek komorni glasbi posvečenega Tartini festivala

Salzburški komorni solisti za uvod v letošnji festival

2. avgust 2018 ob 11:18

Piran

Koncert orkestra Salzburških komornih solistov bo kot osrednji veliki koncert drevi splavil letošnjo izvedbo Tartini festivala, ki bo do drugega tedna septembra prinesel skupno dvanajst koncertov komorne glasbe.

Salzburški komorni solisti z umetniškim vodjem Lavardom Skou-Larsenom veljajo za enega najznamenitejših komornih orkestrov iz Salzburga, rodnega mesta Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Trojček Vivaldi, Tartini in Piazzolla

Komorni solisti orkestralno glasbo igrajo z virtuoznostjo solistične igre. Kot so zapisali organizatorji, bodo v Piranu zaigrali "osem letnih časov", saj so na sporedu Vivaldijevi Štirje letni časi, Tartinijev Koncert za flavto, godala in b. c. v G-duru ter Štirje letni časi v Buenos Airesu Astorja Piazzolle.

Drevišnji koncert z začetkom ob 21. uri poleg Tartini festivala organizirajo še Italijanska narodna skupnost Piran, Občina Piran in Avditorij Portorož. Po večdnevnem premoru bo kot naslednji 22. avgusta nastopil Koehne kvartet v Minoritskem samostanu v Piranu, nato pa bo na različnih odrih do 8. septembra sledilo deset koncertov glasbenih mednarodnih virtuozov.

Natančen program letošnjega Tartini festivala si lahko pogledate na tej povezavi.



Vnovič bo zvenela Tartinijeva violina

Med drugim velja omeniti koncert orkestra I Solisti Veneti pod umetniškim vodstvom Claudia Scimoneja, sicer rednih gostov festivala, 30. avgusta v stolnici sv. Jurija. V okviru koncerta bodo že tradicionalno zaigrali tudi na Tartinijevi violini. V sklopu festivala bo 1. septembra v Tartinijevi hiši potekal tudi t. i. masterclass Stefana Bagliana na kljunasti flavti.



Z njegovim delom navdihnjeni drugi

Tartini festival je posvečen seveda Giuseppeju Tartiniju, ki se je leta 1692 rodil v Piranu. Festival poleg Tartinijevih del predstavlja tudi dela drugih velikih svetovnih in slovenskih skladateljev ter dela sodobnih ustvarjalcev, ki jih navdihuje Tartinijeva umetnost.

Eden največjih violinistov svoje dobe

Giuseppe Tartini je zapustil obsežen opus okoli 130 koncertov in več kot 170 sonat za violino, tudi nasploh je pisal dela predvsem za violino. Njegovo najslavnejše delo je sonata Vražji trilček.

Bil je eden največjih violinistov svoje dobe, izjemno priljubljen pa je bil tudi kot predklasični skladatelj in izvirni glasbeni teoretik. Umrl je leta 1770 v Padovi, kjer je deloval na vrhuncu svojih ustvarjalnih moči.

