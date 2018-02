Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Gibsonke, ki so v lasti Erica Claptona, so bile na ogled - in nekatere tudi na prodaj - leta 2009. Foto: EPA Prodaja kitar v ZDA se je v manj kot desetletju zmanjšala s približno 1,5 milijona enot letno na približno milijon letno. Foto: EPA Model Gibsonove kitare Les Paul je postal zaščitni znak številnih znanih kitaristov. Foto: Reuters Les Paul se je poslovil leta 2009, tukaj je na posnetku s Paulom McCartneyjem. Foto: Reuters Sorodne novice Umrl legendarni kitarist Les Paul Slashev novi prispevek h kitarski glasbi Dodaj v

Zaton gibsonk? Ameriškemu izdelovalcu kultnih kitar po 116 letih grozi stečaj.

Spremenjen pomen kitare v sodobni družbi

25. februar 2018 ob 20:04

Kitare so ena izmed tistih kulturnih dobrin, katerih prodaja je danes vse bolj v zatonu, in proti temu niso odporne niti kitare kultnega proizvajalca Gibson, podjetju naj bi pretil stečaj.

Gibson Guitar Corporation se glede na pred kratkim razkrite podatke utaplja v dolgovih, naraščajoči seznam upnikov pa poskušajo krčiti z delnimi razprodajami.

Nagrmadeni dolgovi in odhajajoči vlagatelji

V nezavidljivo stanje podjetja se je poglobil novinar Nashville Posta Geert De Lombaerde, ki je odkril kopičenje dolžniških obveznosti podjetja in njegovo vse slabše finančno stanje. Nagrmadeni dolgovi sicer niso nobena skrivnost za frustrirane imetnike obveznic. Toda De Lombaerde opozarja pred stanjem, ki se izrisuje na obzorju.

"Situacija, s katero se spopada ikonični proizvajalec glasbil iz Nashvilla, ki ima za več kot milijardo dolarjev letnih prihodkov, je daleč od normalne," je prepričan novinar. Kljub tolikšnemu letnemu prihodku se vse več vlagateljev in imetnikov obveznic poslavlja od podjetja.

Pozitivna spodbuda konkurenčnega Fenderja

Podjetje Gibson Guitar je začelo delovati leta 1902 in je vse od takrat vpleteno v glasbeno življenje na ameriških tleh. Leta 1952 so začeli izdelovati danes kultne gibsonke Les Paul oziroma krajše kar lespaulke, ki nosijo ime po Les Paulu (s polnim imenom Lester William Polsfuss), umrlem leta 2009.

Glasbenik in inovator je sicer svoj izum električne kitare s polnim trupom Gibsonu ponudil že prej, a so se v podjetju predramili šele, ko je Leo Fender leta 1950 na trg lansiral svoj model - in podjetje Fender je še danes Gibsonov glavni konkurent. Dve leti pozneje je nato luč sveta ugledala tudi prva lespaulka in vse drugo je zgodovina, bi lahko dejali, kar pa dela zdajšnjo situacijo samo še toliko bolj tragično.



Razprodaja nashvilskih nepremičnin

Pred kratkim je Gibson za 6,4 milijona dolarjev prodal svoj lastniški delež nekdanjega skladišča podjetja Baldwin Piano, nekdaj največjega izdelovalca klavirjev in drugih glasbil s tipkami na tleh ZDA.

Proizvajalec kitar se zdaj poskuša rešiti še večje nashvilske nepremičnine, in sicer zgradbe nekdanjega izdelovalca kitar Valley Arts, pri čemer se pričakuje, da bo prodaja Gibsonu navrgla 11 milijonov dolarjev. Vendar vse deluje, da bosta oba zneska pravzaprav takoj izpuhtela, saj naj bi šla za pokritje vse večje dolžniške tranše.

Tudi agencija Moody's je Gibsonu že znižala bonitetno oceno, številni pa napovedujejo korenite spremembe, tako v delovanju podjetja kot v njegovi lastniški strukturi.

Za tretjino manj prodanih kitar v slabem desetletju

To, da prodaja kitar naglo upada, je lani postalo nadvse očitno. Tedaj so podatki o prodaji pokazali resen padec prodaje v zadnjem desetletju. Natančneje, prodaja kitar v ZDA se je v manj kot desetletju zmanjšala s približno 1,5 milijona enot letno na približno milijon letno. Ob tem pa je treba upoštevati tudi to, da pada tudi cena kitar, pa naj gre za nova ali rabljena glasbila.

Kitara Gibson Les Paul je kmalu po nastopu na trg postala zaščitni znak številnih znanih kitaristov. Priljubljenost pa ji je najprej zagotovil Eric Clapton, in ko so ga lani povprašali, kaj meni o splošnem upadanju prodaje kitar, je odvrnil: "Ne vem. Morda to pomeni pač konec kitare." Dodal pa je, da vendarle gre za dobro vprašanje. Zagotovo odslikava razlike duha nekdanje in današnje družbe.

