Filmska recenzija: Skrivno življenje mačk

Film bo hitro odmijavkal v pozabo

3. september 2018 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav Skrivno življenje mačk tako po naslovu kot tudi po vizualni podobi plakatov in ostalega reklamnega materiala močno spominja na komično animirano družinsko pustolovščino Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov, ki je z dokaj velikim medijskim pompom v kinematografe prišla pred dobrima dvema letoma, pa filma razen živalske tematike nimata pravzaprav ničesar skupnega.

Medtem ko so se z dokaj neposrečenimi vragolijami hišnih ljubljenčkov ukvarjali v ameriškem filmskem studiu Universal Pictures, so skrivnosti mačjega življenja ustvarili v pekinškem Light Chaser Animation Studios, ki ga je leta 2013 ustanovil podjetnik Gary Wang.

Wang je skoraj dve uri dolgo mačjo dogodivščino, v kateri se s strašnimi nevarnostmi zunanjega sveta in še strašnejšimi notranjimi strahovi spopadata debeli maček Dekca in njegov nadobudni sinek Puhek, tudi režiral in ustvaril sicer tehnično dovršen film, a žal brez dovršene vsebine. Zgodba, ki z očetovim sledenjem izgubljenemu sinu v širni svet v grobem spominja na že skoraj zimzeleno Reševanje malega Nema, namreč nikakor ne steče čisto zares, pripovedni lok pa enostavno ne najde pravega ritma v sicer bogatem dogajanju in številnih, najbrž kar preštevilnih, zapletih in razpletih, v katere se dvojica ob pomoči novih in starih prijateljev izmenično zapleta.

Precej površinska karakterizacija sicer simpatično puhastih mačkonov onemogoča tudi kakšno vsaj malo intenzivnejšo čustveno navezavo na osrednje like, zato že tako preveč neizrazit konec zgodbe izzveni še bolj razvodenelo in namesto z običajneim ščemenjem v grlu ob pravljično srečnem koncu gledalec obsedi le z ugotovitvijo, da se je film pač – končal.

Skrivno življenje mačk, ki ga je v naših kinematografih moč videti le v precej povprečni slovenski sinhronizirani različici, je animirana družinska pustolovščina, ki bo najverjetneje navdušila le najmlajše občinstvo – če se ne bodo izgubili v preveč razvlečeni zgodbi – in morda še največje ljubitelje mačk, saj so se pri njihovi stvaritvi animatorji resnično izkazali.

Sicer pa bo ob pomanjkanju vsaj kakšne duhovitosti, dovtipa, kančka humorja in predvsem bolj dodelane zgodbe o iskanju mačje obljubljene dežele, kljub didaktično lepim sporočilom o prijateljstvu in uresničevanju svojih sanj, najbrž precej hitro odmijavkala v pozabo.

Gaja Pöschl, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)