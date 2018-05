Ana Frank je v svoj dnevnik pisala tudi o spolnosti, kontracepciji in prostituciji

13-letnica je ti dve strani napisala 28. septembra 1942

16. maj 2018 ob 19:51

Amsterdam - MMC RTV SLO

Z digitalno tehnologijo so strokovnjaki lahko razvozlali doslej skrite zapise v dnevnikih Ane Frank, v katerih je med skrivanjem pred gestapom pisala o spolnosti, kontracepciji in prostituciji.

Na dveh prelepljenih straneh iz njenih dnevniških zapisov so našli tudi štiri skrite kosmate šale.

Ana Frank: tudi običajna punca

"Kdorkoli bo bral te odlomke, si ne bo mogel pomagati, da se ne bi nasmehnil," je na novinarski konferenci ob odkritju zapisov povedal Frank van Vree, direktor nizozemskega Inštituta za študij vojne, holokavsta in genocida. "Kosmate šale so klasiki med odraščajočo mladino. Ravno s tem odkritjem nam lahko postane jasno, da je bila Ana tudi običajna punca."

13-letnica je ti dve strani napisala sredi II. svetovne vojne, 28. septembra 1942, manj kot tri mesece po tem, ko so jo skupaj starši, sestro Margot in družino Van Pels, prav tako židovskega porekla, skrili na podstrešje hiše ob reki v Amsterdamu, da bi jih rešili pred nacizmom, poroča Guardian.

Prelepljeno z rjavim papirjem

Kasneje je dve strani prelepila z rjavim papirjem, njihova vsebina pa je tako za nekaj desetletij ostala neznanka. Izkazalo se je, da so bile na teh straneh zapisane štiri šale, ki jih Ana opisala kot "kosmate", poleg njih pa so bili tudi njeni mladostniški uvidi v spolni razvoj, kontracepcijo in celo prostitucijo.

"To nam še bolj približa punco in pisko Ano Frank," je povedal Ronald Leopold, izvršni direktor muzeja Hiša Ane Frank. Ob tem je pojasnil tudi, da novoodkrita besedilca, če jih raziskujemo skupaj z njenim preostalim pisanjem, povedo več o njenem pisateljskem razvoju kakor o njenem zanimanju za spolnost.

Fiktivni liki: pot k občutljivim temam

Njen zapis namreč daje vpogled v zgodnje pisanje Ane Frank, v katerem "Ana ustvarja fiktivne like, skozi katere lahko na enostavnejši način pristopa k občutljivim temam," je še dejal Leoplold. V svojem dnevniku denimo naslavlja svoje zapise fiktivni prijateljici z imenom Kitty.

Njene skrite zapise so dešifrirali strokovnjaki iz Muzeja Ane Frank, z Inštituta za študij vojne, holokavsta in genocida in z Inštituta za nizozemsko zgodovino Huygens.

Zahtevno dešifriranje

Strani so fotografirali, osvetlili in potem s posebnim računalniškim programom za raziskovanje podob dešifrirali besedo za besedo, kar je bilo zahtevno, saj so se črke premešale s črkami z druge strani lista.

V svojem zapisu o spolnosti se osredotoča na starost 14 let, pri kateri njeno dekle pogosto dobi menstruacijo. Takrat postane "zrela za odnose moškimi, ampak se tega seveda ne počne, dokler nisi poročen". V nasprotju s tem pa je v odstavku o prostituciji zapisala: "Vsi moški, če so normalni, gredo z ženskami, takšne ženske jih k sebi povabijo na ulici. V Parizu pa imajo velike hiše za to. Očka je bil tam."

Preveden v več kot 55 svetovnih jezikov

Ana je svoj dnevnik pisala, ko se je z družino kar dve leti skrivala pred nacisti. S hrano in drugimi nujnimi zadevami so jih zalagali dobri prijatelji, dokler jih niso 4. avgusta 1944 nacisti odkrili in deportirali v Auschwitz. Njen zadnji zapis iz dnevnika je s 1. avgusta 1944.

Edini iz družine, ki je vojno preživel, je bil njen oče Otto Frank, 15-letna Ana in njena sestra pa sta umrli v taborišču Bergen-Belsen. Oče je po koncu vojen objavil dnevnik preminule hčerke, ta je bil nato preveden v več kot 55 svetovnih jezikov. Podstrešje v poslovni stavbi v središču Amsterdama, njihov skrivni dom, je danes spremenjeno v muzej Hiša Ane Frank.

N. Š.