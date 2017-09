Ana Frank kot glavna protagonistka risoromana

Rezultat sodelovanja Arija Folmana in Davida Polonskyja

20. september 2017 ob 21:57

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Dnevnik Ane Frank je še ena izmed knjig, ki bo izšla v "obogateni" različici, saj prihaja risoroman, avtorja katerega sta režiser in scenarist Ari Folman ter ilustrator David Polonsky, ki načrtujeta tudi animirani film.

Ana Frank (1929-1945) je dnevnik pisala od junija 1942 do avgusta 1944, ko se je z družino skrivala na podstrešju amsterdamske hiše. Potem ko so odkrili njihovo skrivališče, so Ano sprva poslali v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa so jo skupaj s sestro Margot premestili v taborišče Bergen-Belsen, kjer je umrla zaradi tifusa.

Ari Folman, znan kot režiser filma Valček z Baširjem, verjame, da lahko razume Anino trpljenje, njegova starša sta namreč preživela holokavst. "Ana je z družino pred vrata Auschwitza prišla istega dne kot moja starša," njegove besede povzema AFP.

Ana Frank, skoraj nedotakljiva svetinja

V Izraelu rojeni Folman je za AFP še povedal, da je Fundacija Ane Frank sprva odklonila njegovo zamisel o priredbi Aninega dnevnika, saj je bil ta zanje nedotakljiva svetinja. Vendar so nato spoznali, da je pomembno z njeno usodo seznaniti tudi nove generacije. "Bojim se, da se približuje čas, ko več ne bo preživelih, ki bi lahko pripovedovali svoje zgodbe," Folmanove besede povzema agencija. "Obstaja resna grožnja, da se stvari, ki se jih moramo naučiti iz tega, ne bo mogoče naučiti, če zanje ne bomo našli novega jezika," je dodal Folman.

Izid risoromana v kar 50 državah

Risoroman bo izšel v kar 50 državah - oktobra bo izšel v nizozemščini, nemščini, francoščini in španščini, angleška različica bo izšla spomladi. Delo je s 160 stranmi skrajšana verzija izvirnika, saj bi po Folmanovih besedah za prenos celote v risoroman potrebovali več kot 3.500 strani.

David Polonsky je povedal, da je v Aninem dnevniku veliko humorja. "Je čudovito delo čudovite osebe in najbolje, kar lahko narediva je, da nadaljujeva v tem duhu in ga obravnavava kot umetniško delo," je dodal. Folman je dodal, da sta se s sodelavcem trudila ohraniti Anin jedki smisel za humor in njen sarkazem.

Animirani film z naslovom Where Is Anne Frank naj bi v kinodvorane prišel leta 2019, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

P. G.