Ars na Slovenskem knjižnem sejmu: od radijske igre v režiji Karpa Godine do Palestinskih sprehodov

20. november 2018 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Slovenskem knjižnem sejmu bo tudi letos svoj pečat pustila ekipa 3. programa Radia Slovenija, Ars, ki poleg tradicionalnih pogovorov z literati in prevajalci, interpretacijam slovenskih in tujih del, tokrat popravlja premiero enopovedne radijske igre Madžarski stavek, ki jo je priredil in režiral Karpo Godina.

Radijski igri Madžarski stavek, ki jo podpisuje Andrej Nikolaidis, sodobni bosansko-hercegovski pisatelj, odpira vprašanja umetnosti, prijateljstva in tolerance. Jezikovno tkivo je prežeto z veličino in preprostostjo duha, zapisano v eni sami povedi. To je bil svojevrsten izziv za prirejevalca in filmskega režiserja Karpa Godino ,mednarodno priznanega Prešernovega nagrajenca, ki je svojo erudicijo, znanje in ustvarjalnost tokrat usmeril na radiofonsko področje. Vrhunska igralca Matej Puc in Primož Pirnat (oba sta člana ansambla MGL), pa sta zagrizla v žanrsko razgibano in gosto, pa vendar intimno jezikovno tkivo, kar se lahko najbolje izrazi prav v radijskem mediju. Poseben jezikovni izziv je bil roman tudi za prevajalko Dijano Matković.

Nikolaidis je za delo lani prejel priznanje Meše Selimovića za najboljši roman na področju nekdanje Jugoslavije. Madžarski stavek ima podnaslov Žaloigra in temelji na srečanju med pripovedovalcem in junakom Joejem. Karpo Godina, režiser in avtor priredbe Madžarskega stavka za radijsko igro, se je posvetil možnostim radijskega medija za interpretacijo Nikolaidisovega besedila in se poigral z glasovoma dveh oseb, ki pa sta na koncu ena sama.

Pred predvajanjem radijske igre bodo o romanu in radijski priredbi v pogovoru z moderatorjem Vladom Motnikarjem spregovorili avtor romana Andrej Nikolaidis, režiser radijske igre Karpo Godina, igralec Primož Pirnat in prevajalka Dijana Matković. Pogovoru in premieri predvajanja radijske igre lahko poleg neposrednega prenosa na radijskih valovih prisluhnete v soboto, 24. novembra, ob 19.30 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.



Pred večernim vrhuncem bodo v soboto dopoldne v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom gostili novo predsednico Društva slovenskih pisateljev Aksinjo Kermauner. Pisateljica, predavateljica, publicistka in scenaristka deluje in ustvarja na križišču pisanega in ne-vidnega jezika. Dolgo let učiteljica slovenščine in likovnega pouka v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, danes pa predavateljica na Pedagoški fakulteti Koper, je svoje delo in velik del ustvarjalnosti posvetila ljudem s posebnimi potrebami in s tega področja tudi doktorirala. Je avtorica prve slovenske taktilne

slikanice Snežna roža in več monokomedij. Ob 11.00 se bo z njo pogovarjal Žiga Bratoš.

Koliko Slovenci poznamo madžarsko književnosti?

V Razgledih in razmislekih ob 14.30 bo Vlado Motnikar z gostjama prevajalkama Marjanco Mihelič in Gabrielo Gaal spregovoril o tem, koliko Slovenci poznamo madžarsko književnost in koliko slovensko književnost poznajo na Madžarskem. Kaj je že prevedeno in kaj bi še moralo biti, kdo so najpomembnejši prevajalci in posredniki med kulturama, kako je s sistemskim spodbujanjem prevajanja, kakšna je vloga manjšin oz. obmejnega sodelovanja.

Palestinski sprehodi zRadžetom Šehadejem

V Izbrani prozi ob 18.30 bodo predstavili palestinsko književnost oziroma delo palestinskega pravnika, pisatelja, političnega aktivista in strastnega pohajkovalca po palestinskih hribih Radže Šehadeja. Predstavili bodo odlomke knjige Palestinski sprehodi s podnaslovom Zapiski o pokrajini, ki izginja (napisal jo je leta 2007, leto pozneje pa zanjo prejel Orwellovo nagrado). Šehade je ustanovil El Hak, prvo organizacijo za človekove pravice v Palestini. Pisatelj je znan predvsem po svojih memoarskih delih, v katerih občuteno opisuje življenje na Zahodnem bregu pod izraelsko okupacijo in propad, ki ga zaradi širjenja judovskih naselbin doživlja palestinska pokrajina. Delo je prevedla Zoja Skušek, izbrane odlomke pa bo interpretiral dramski igralec.

Kako je računalnik spremenil tisočletne literarne prakse

Sicer pa bo Ars na sejmu prisoten vse od jutri, ko lahko ob 14.05 prisluhnete oddaji Glasovi svetov, v kateri bo Goran Dekleva povezoval pogovor o računalnikih, ki so zamenjali gosje pero, nalivnik in pisalni stroj in spremenili načine pisanja, širjenja, branja in razumevanja literature. Kako se torej pod vplivom spletne revolucije spreminjajo tisočletne literarne prakse?

Večer bo v znamenju koncertne simbioze med cimbalami, bobnom in kontrabasom po filozofiji Miklosa Lukacsa in Cimbioze Cimbiozis, ki jo bomo neposredno prenašali iz Kluba Cankarjevega doma. Dogodek se bo pričel ob 20.00.

Zasuk v odpravo umetnosti

V četrtek bodo predstavili zbirko teoretskih spisov Performans-kritika, Zasuk v odpravo umetnosti, ki je letos spomladi izšla v Knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega. Ob 13.05 bodo v oddaji Razgledi in razmisleki predstavili v obliki 15-minutnega performansa v izvedbi Jerneja Gašperina, Karin Komljanec, Milana Štefeta in Jane Zupančič, uvodne in zaključne besede pa bomo prepustili avtorju, Nenadu Jelesijeviću. Program povezuje Petra Tanko.

Prostor za literate mlajše generacije

Arsov forum bo ob 14.05 gostil literate mlajše generacije iz Avstrije in Italije. V Avstriji in Italiji deluje več zamejskih založb, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in promociji slovenskega jezika in pri organizaciji številnih kulturnih dogodkov, ki bogatijo slovenski kulturni prostor zunaj meja matične domovine. Kako pa je s slovenskimi literati mlajše generacije? Z gosti Marijo Kostnapfel, Davidom Bandeljem in Simonom Rustio bo govoril Alen Jelen.

Ob 17.05 se bo povezovalec Marko Golja v oddaji Izšlo je pogovarjal s pisateljem, urednikom in poznavalcem založništva Andrejem Blatnikom o njegovi novi knjigi Izdati in obstati.

Gorski svet v pisani besedi

V četrtek ob 13.05 bodo v Gorah in literaturi predstavili raznovrstnost literarnih zapisov o doživljanju in opisovanju gorskega sveta, od ljudskih povedk o gorah do poezije in izjemnih gorniških ubesedovanj v literarni zapuščini in med sodobnimi vrhunskimi alpinisti. Igor Likar se bo pogovarjal z Dušico Kunaver, Matjažem Kmeclom, Igorjem Škamperletom, Matejem Venierjem in Željkom Kozincem. Besedila bosta brala Igor Velše in Ivan Lotrič, glasbeno podlago pripravlja vokalna instrumentalna skupina 3-4 ZDAJ.

Maistrova poezija

Ob 17. uri bo tema Studia ob 17-ih, ki mu boste lahko hkrati prisluhnili na Prvem in Arsu, pesnik in general Maister, saj 23. novembra zaznamujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra. Pogovor z gosti bo vodil Marko Golja.

Ob 18.30 bo na Pisateljskem odru Tina Kozin v oddaji Literarni večer vodila pogovor z letošnjima nagrajencema za leposlovno ustvarjanje; podeljeni bosta nagrada za najboljši literarni knjižni prvenec in nagrada Radojke Vrančič, priznanje za najboljšega mladega prevajalca. Podelitvi bosta sledila pogovor z nagrajencema in branje odlomkov nagrajenih del. Ob 19. uri pa vas vabimo v Klub Cankarjevega doma, kjer Ars pripravlja koncert Hot Jazz banda.

M. K.