Slovenski knjižni sejem je največji knjižni dogodek pri nas, obenem pa tudi najstarejši, saj je prvi potekal leta 1972. Letos se na njem predstavlja 106 razstavljavcev oziroma deset odstotkov več kot lani. Na ogled in v možen nakup bo okoli 25.000 knjig, od tega bo 3000 novitet. Foto: Slovenski knjižni sejem Podoba 34. slovenskega knjižnega sejma je ustvarjena po grafiki kiparja in grafika Janeza Boljke iz leta 1972, ki se je v določenem umetniškem obdobju intenzivno ukvarjal z likom Ivana Cankarja. Foto: Slovenski knjižni sejem Na vseh odrih in stojnicah bodo letos prisotne krizanteme kot simbol in v spomin na Ivana Cankarja ter globok priklon njegovim knjigam. Foto: Wikipedia Ena izmed letošnjih novosti je strokovni del Cicifesta, posvečen raziskovanju in spodbujanju nadarjenosti pri otrocih, pripravljajo pa ga v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Foto: Slovenski knjižni sejem

Na slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem letu 25 tisoč knjig v družbi krizantem

Med 20. in 25. novembrom v Cankarjevem domu

20. november 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začenja se slovenski knjižni sejem, ki se tokrat z več kot 300 dogodki vključuje v Cankarjevo leto, na njem pa bosta gostovala tudi bookerjev nagrajenec Roddy Doyle in Goncourtova nagrajenka Marie NDiaye, letošnja častna gostja je Madžarska.

Od torka do nedelje bo na 34. slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu razgrnjenih okoli 25 tisoč knjig – od tega tri tisoč novitet -, ki jih bo na ogled in v možen nakup ponudilo 106 razstavljavcev, kar je deset odstotkov več kot lani. Letošnja novost je za polovico dneva podaljšan odpiralni čas.

Med več kot 100 literati, ki jih gostijo letos, si sejem po besedah predsednika Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS in organizacijskega odbora Zdravka Kafola, še posebej šteje v čast, da bodo na njem svoje življenjske obletnice pred javnostjo obeležili nekateri ugledni slovenski ustvarjalci. Med njimi so Drago Jančar, Ivo Svetina in Marjanca Jemec Božič, pred svojim skorajšnjim jubilejem pa ga bo med drugim odprla Svetlana Makarovič.

Natančen sejemski program si lahko pogledate tukaj.



Kot je še dejal Kafol, vse te številke potrjujejo, da gre za daleč največji knjižni dogodek pri nas, obenem tudi najstarejši, saj je prvi potekal leta 1972. Organizatorji poleg tega verjamejo, da je tudi najpomembnejši. Sejem postaja vse zanimivejši za tuje avtorje, letos se ga torej udeležujeta eden najbolj znanih in prevajanih sodobnih irskih piscev Roddy Doyle ter v Franciji živeča afriška avtorica Marie NDiay.

Država gostja Madžarska, mesto v gosteh Postojna

Letošnja država gostja je Madžarska, ki jo bodo v sodelovanju z Balassijevem inštitutom v Ljubljani poskušali predstaviti z najrazličnejših kotov ne le prek literature in nekaterih njenih predstavnikov, kot je Peter Nadas, ki bo častni gost, ampak tudi prek filma, glasbe, plesa in kulinarike. Predstavitev bo zelo premišljena in celostna, je napovedal Luka Novak, ki je zadolžen za mednarodni del sejma. Tokratno mesto v gosteh pa je Postojna ob 200-letnici pesnika in skladatelja Miroslava Vilharja.

Tudi letos 3. program Radia Slovenija – program Ars do sobote gostuje v Cankarjevem domu. Ob pogovorih z literati in prevajalci, interpretacijah slovenskih in tujih del na Pisateljskem odru ter koncertih v klubu CD-ja, v Štihovi dvorani Ars pripravlja tudi premiero enopovedne radijske igre Madžarski stavek, ki jo je priredil in režiral Karpo Godina.



Sicer pa tudi letošnji sejem ponuja ustaljene sklope, vsebinsko največja novost je Fotocona, prostor za fotografijo, ki je prav tako del knjižne produkcije. Še ena novost je strokovni del Cicifesta, posvečen raziskovanju in spodbujanju nadarjenosti pri otrocih, pripravljajo pa ga v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani.

Slovenski knjižni sejem je po besedah direktorice kongresno-komercialnega programa v CD-ju Brede Pečovnik druga največja prireditev v letni shemi programa zavoda glede na število obiskovalcev in dogodkov. Ker CD v teh šestih dneh "poka po šivih", kot je dejal Kafol, se nadejajo, da bi ga ob 35. izvedbi prihodnje leto podaljšali na ploščad pod šotor.

34. slovenski knjižni sejem bo ob 18. uri v Linhartovi dvorani CD-ja z uvodnim nagovorom odprl predsednik vlade Marjan Šarec.

