Univerza v glavnem mestu ameriške zvezne države Teksas je leta 2014 odkupila arhiv rokopisov in dokumentov preminulega kolumbijskega pisatelja, nobelovca Gabriela Garcie Marqueza, med katerimi je tudi natipkani rokopis slovitega romana Sto let samote, kot ga je poslal svojemu založniku (še s peščico popravkov), pa tudi začetek njegovega poslednjega, nikoli dokončanega dela En agosto nos vemos (Vidiva se v avgustu), ki obstaja v tudi do desetih različicah. Kolumbijska vlada je ob tem izrazila razočaranje, da zapuščina ni ostala v Kolumbiji, avtorjevi domovini. Foto: AP V arhivih se najdejo tudi kuriozitete, kakršnih se najbrž nikoli ne bi nadejali. Na fotografiji je "deklaracija" o Shakiri, pisateljevi rojakinji: "Karkoli rečemo ali pa ne rečemo o Shakiri, to ne bo spremenilo njene poti do statusa velike umetnice." Foto: Center Harryja Ransoma Spominek, s kakršnim se navadni smrtniki ne moremo pohvaliti: "(Letalska) karta za Švedsko. Nobelova nagrada." Foto: Center Harryja Ransoma Gabriel García Márquez oktobra leta 1965: takrat je še sestavljal osnutke za Sto let samote. Foto: Center Harryja Ransoma

Bogati arhiv Gabriela Garcíe Márqueze odslej brezplačno dostopen

Dediči enega največjih pisateljev 20. stoletja so ravnali nesebično

12. december 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je univerza v Teksasu pred dvema letoma odkupila arhiv pokojnega Gabriela Garcíe Márqueza, akademiki niso spregledali ironije tega, da je opus največjega pisatelja Latinske Amerike in ostrega kritika ameriškega imperializma pristal v ZDA. A Teksašani so svoj pripravljeni deliti s svetom.

Center Harryja Ransoma, ki deluje pod okriljem omenjene univerze, je uspel digitalizirati že približno polovico svoje zbirke, kar pomeni, da ima vsakdo z dostopom do interneta na razpolago približno 27 tisoč skeniranih strani Márquezove proze.

V rastočem spletnem arhivu, ki je katalogiziran tako v španščini kot tudi v angleščini, boste našli zapiske in osnutke, iz katerih so nastala "Gabova" antologijska dela, vključno z romanom Sto let samote, ki je iz kolumbijskega literata ustvaril globalni fenomen. V arhivu so tudi doslej še neobjavljene fotografije, zvezki, skicirke, scenariji in celo osebni predmeti, denimo zbirka pisateljevih potnih listov.



Dokumente, s katerimi bi lahko še služili, so odstopili svetu

Postopek seveda ni nov: v zadnjih desetletjih vse več arhivov digitalizira svoje zbirke. Vseeno pa je nenavadno, da lahko brezplačno na spletu dostopamo do del pisatelja, čigar stvaritve so še vedno zavarovane po zakonu o avtorskih pravicah. "Dediči pravic so pogosto zelo zaščitniški do svoje lastnine, češ da akademska uporaba zmanjšuje komercilno uporabnost in interes za knjige," je za The New York Times pojasnil Steve Enniss, direktor Ransomovega centra. "Hvaležni smo Gabovi družini, da je odklenila pokojnikov arhiv in tako ustregla njegovim bralcem po vsem svetu."

Zadnji roman ostaja skrivnost

Nekatere predmete iz arhiva, za katerega je ameriška univerza odštela 2,2 milijona dolarjev, bo še vedno mogoče videti le, če se podate v Teksas. Na spletu na primer ne bodo objavili nobenega od desetih osnutkov za Márquezov poslednji, nikoli dokončani ali izdani roman En agosto nos vemos (Videla se bova v avgustu). No, eno poglavje je že leta 2014, kmalu po pisateljevi smrti, objavil španski časnik La Vanguardia. Pisateljevi dediči so po tistem potrdili, da ne načrtujejo objave njegovega zadnjega romana.

Lahko pa na spletu na primer najdete osnutek na 32-straneh, v katerem Márquez skicira ogrodje načrtovanega drugega dela svoje avtobiografije, ki bi pokrival obdobje po tem, ko se je preselil v Evropo in kasneje v Mexico City, kjer je spisal Sto let samote in kjer je preživel preostanek svojega življenja.

Demistificirano rojstvo velikega romana

Sociolog Alvaro Santana-Acuña,ki trenutno sestavlja knjigo o nastajanju romana Sto let samote, ugotavlja, da arhiv že zdaj, v nepopolni obliki, pomaga razjasnjevati nekatere mite in skrivnosti v zvezi z enim najvvečjih romanov 20. stoletja - anekdote, ki jih je skrbno negoval tudi sam García Márquez. Rad je denimo povedal, da je knjiga nastajala v nekakšnem "magičnem transu": "Od pisanja nisem vstal 18 mesecev."

Resnica je za odtenek manj poetična: ohranjena korespondenca je dokaz, da je Nobelovec redno pošiljal odlomke raznim prijateljem in literarnim kritikom. Približno tretjino romana je še pred izidom knjige objavil v podlistkih v raznih svetovnih časopisih. Nekatere spremembe v končno različico je vnesel tudi na podlagi odzivov bralcev. "V naprej je objavil ključna poglavja, da bi ugotovil, kaj o njih menijo različna občinstva - navadni bralci, literarni kritiki, intelektualci," pravi Santana-Acuña.

Pa mu je bilo le mar za kritike

Tako kot številni pisatelji je tudi García Márquez trdil, da ne zapravlja časa z recenzijami, še posebej z negativnimi. No, v njegovih arhivih so ohranjeni celi zvezki z recenzijami njegovih del v različnih jezikih. Včasih jim je pripisal celo kake opombe ali opazke. Ko je kolumbijski časnik El Tiempo objavil že drugo recenzijo Stotih let samote (v prvi so roman odpisali kot slabo napisano levičarsko propagando), si je pisatelj pripisal: "(Ta kritika je) vsaj dolga in entuzistična!"

A. J.