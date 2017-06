Čtivo za šolske počitnice čaka na Vodnikovi domačiji

Na Vodnikovi domačiji celodnevni otroški knjižni festival

10. junij 2017 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Vodnikovi domačiji danes v okviru dnevov četrtne skupnosti Šiška cel dan poteka otroški knjižni festival.

Poleg ponudbe knjig po ugodnih cenah bo dogajanje prežeto z različnimi prireditvami, sklenil pa ga bo koncert Severe Gjurin za vso družino.

Kot je zapisal organizator, zavod Divja misel, bodo založniki pod mogočnimi drevesi ves dan po ugodnih cenah stregli knjige, ki jih bo mogoče kupiti kot darilo ob koncu šolskega leta ali za počitniško branje. K branju bo vabil tudi tricikel Mestne knjižnice Ljubljana s projektom Poletavci - poletni bralci.

Dva meseca, ko izbire čtiva ne narekuje domače branje

Ob tem pa bodo prostori domačije in oder za njo prežeti z raznolikim dogajanjem. Kupljene knjige bo mogoče zaviti v darila, v okviru Knjižnice pod krošnjami pa bo omogočeno brezplačno branje in listanje knjig. Na ogled bo lutkovna predstava Andreja Rozmana Roze o dečku Oskarju in rdečem balonu, na voljo bo tudi več delavnic, med njimi delavnica ustvarjanja slik iz črk, besed in stavkov ter tipografska delavnica.

"Mama" Muce copatarice na obisku

Vrstile se bodo tudi pripovedi zgodb, in sicer zgodbe o Valentinu Vodniku ob ilustracijah Milanke Fabjančič, zgodba Roalda Dahla ob animiranih ilustracijah Quentina Blaka ter zgodbe ob ilustracijah Ančke Gošnik Godec in glasbeni spremljavi Srečka Meha. Ančka Gošnik Godec, avtorica podobe o Muci copatarici, ki je nedavno praznovala 90 let, bo festival tudi obiskala in razkrivala zgodbe o nastajanju ilustracij.

Dogajanje bo ob 20.00 sklenil koncert Severe Gjurin za vso družino.

A. J.