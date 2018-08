Doslej neobjavljena Hemingwayeva zgodba o vojnem Parizu in etičnosti pisanja

Napisal jo je pred 62 leti

5. avgust 2018 ob 11:16

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška literarna revija The Strand Magazine v novi številki premierno objavlja zgodbo A Room on the Garden Side ameriškega pisatelja Ernesta Hemingwaya, ki jo je napisal pred 62 leti.

Zgodba, dolga 2100 besed, se dogaja v pariškem hotelu Ritz v času, ko so zavezniški vojaki osvobodili Pariz izpod nacistične prevlade avgusta leta 1944.

Avtobiografske prvine

Njen protagonist je ameriški pisatelj Robert, ki ga vojaki v zgodbi naslavljajo s Papa, kar je bil sicer tudi Hemingwayev vzdevek. O avtobiografskosti zgodbe naj bi pričala tudi izbira pisatelju ljubega hotela Ritz oziroma samega Pariza kot kraja dogajanja.

Predstavniki revije The Strand Magazine so se na Hemingwayeve dediče s prošnjo za objavo zgodbe obrnili pred dobrim letom. Po besedah poznavalca pisateljevega dela Kirka Curnutta zgodba vključuje vse ključne elemente, ki jih bralci občudujejo v Hemingwayevem pisanju, hkrati pa ujame pomen Pariza v tistem času.

"Vojna je seveda v ospredju, med drugim pa se skozi zgodbo slikajo razmisleki o etičnosti pisanja oziroma o tem, ali slava lahko vpliva na avtorjevo zavezo k resnici," je pojasnil.

15-stranski rokopis v Hemingwayevi zbirki

Zgodba je objavljena prvič po dobrih 60 letih od nastanka, a poznavalcem Hemingwayevega dela ni neznana. Njen 15-stranski rokopis je že desetletja shranjen v Hemingwayevi zbirki knjižnice in muzeja Johna F. Kennedyja v Bostonu.

Pisatelj, ki je leta 1961 storil samomor, je za sabo pustil številna neobjavljena dela. Navdih za aktualno objavljeno zgodbo iz leta 1956 je dobil, ko je med drugo svetovno vojno delal kot vojni dopisnik. O tem času je napisal pet kratkih zgodb, svojemu založniku pa je dejal, da jih lahko v najslabšem primeru objavi tudi po njegovi smrti. Do danes je bila objavljena samo ena, naslovljena Black Ass at the Crossroads.

Prelomni dogodki 20. stoletja

Hemingway je s svojim skoraj novinarskim slogom opisoval prelomne dogodke 20. stoletja, velike zgodovinske prevrate, obe svetovni vojni, špansko državljansko vojno in gospodarsko krizo.

Najširšemu bralstvu je znan po noveli Starec in morje, njegova znana dela pa so še Pariz - premični praznik, Resnično ob prvem svitu, Med lovom in vojno, Zbogom, orožje! in Zeleni griči Afrike.

Nobelova nagrada za književnost

Ernest Miller Hemingway se je rodil 21. julija 1899 v Oak Parku, predmestju Chicaga, v ameriški zvezni državi Illinois. Njegov oče Clarence Edmonds je bil podeželski zdravnik, mama Grace Hall Hemingway pa nekdanja operna pevka.

Že v času svojega življenja je veljal za enega najbolj priznanih ameriških pisateljev, ki je s svojimi deli vplival tako na sodobnike kot naslednike. Kot literarni zgled so ga med drugim omenjali J. D. Salinger, Hunter S. Thompson, ameriški bitniki in Bret Easton Ellis. Za svoj opus je leta 1954 prejel Nobelovo nagrado za književnost.

N. Š.