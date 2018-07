Dve stoletji Emily Bronte, ki je v mračno okolje yorkshirskega barja postavila svoj Viharni vrh

Ena najznamenitejših književnic 19. stoletja

30. julij 2018 ob 09:12

London - MMC RTV SLO, STA

Roman Emily Bronte, naslovljen Viharni vrh, je dramatična pripoved, v kateri je v retrospektivni pripovedni tehniki z veliko domišljije in občutkom za psihologizacijo avtorica opisala prvinske človekove strasti, ki so prišle na dan v zvezah med družinama Earnshaw in Linton.

Angleška pesnica in pisateljica Emily Bronte, ki skupaj s sestrama Charlotte in Anne velja za eno najznamenitejših književnic 19. stoletja, se je rodila na današnji dan pred 200 leti.

Uporabljala je psevdonim Ellis Bell, pod katerim je leta 1847 objavila svoj prvi in edini roman Viharni vrh. Z njim pa je tako rekoč zaznamovala angleško romantično prozo, vendar je v letu po objavi umrla za tuberkulozo.

Ko roman šele sčasoma postane klasika

Viharni vrh je bil sicer ob izidu deležen mešanih kritik, a je sčasoma postal klasika angleške literature. Leta 1850 je Charlotte, avtorica Jane Eyre, uredila in izdala sestrin roman pod njenim pravim imenom. Po zgodbi o nesmrtni ljubezni med Heathcliffom in Cathy so nastale mnoge gledališke predstave, opere in številni filmi.

Hči pastorja s šestimi potomci

Emily Bronte se je rodila 30. julija 1818 v Thorntonu, blizu Bradforda in Yorkshira, pastorju Patricku Bronteju in Marii Branwell. Imela je pet bratov in sester: Mario, Elizabeth, Charlotte, Branwella in Anne. Leta 1824 se je družina Bronte preselila v vasico Haworth. Iz tega obdobja je ohranjenih malo njenih del, le nekaj pesmi.

Selitev z Otoka v Belgijo

Od leta 1838 je bila učiteljica, potem pa je s sestro Charlotte odšla v Bruselj, da bi se naučila jezikov.

S sestrama Charlotte in Anne je leta 1846 izdala pesniško zbirko Poems by Currer, Ellis, and Acton Bell (slov. Pesmi Currerja, Ellisa in Actona Bella). Charlotte je bila Currer Bell, Anne Acton Bell in Emily torej Ellis Bell. Psevdonime so uporabljale, da bi se izognile takratnim predsodkom do pisateljic.

P. G.