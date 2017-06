Epska Vrata nepovrata: javno branje "pesniške norosti" Borisa A. Novaka

Sodeluje več slovenskih umetnikov

7. junij 2017 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Monumentalno delo Vrata nepovrata Borisa A. Novaka obsega več kot 40.000 verzov in je nekakšen unikum v svetovni epiki in tudi poeziji.

V Narodni galeriji bo danes med 17. in 22. uro potekalo javno branje iz treh knjig tega epa, avtorju se bo pri branju pridružilo več znanih slovenskih umetnikov, z njim se bodo poklonili tudi slikarki Metki Krašovec.

Letošnja Prešernova nagrajenka je namreč prispevala naslovne slike za vse tri knjige epa, ki ga je izdala založba Goga. Prvi del z naslovom Zemljevidi domotožja je izšel leta 2014, drugi del Čas očetov leta 2015, letos pa še sklepni del z naslovom Bivališča duš. V celoti ta "pesniška norost", kot je svoj dolgoletni projekt označil Boris A. Novak, obsega 2.300 knjižnih strani in dobrih 40.000 verzov.

Na aprilski predstavitvi zadnjega dela je povedal, da so Vrata nepovrata "ep v tradicionalnem smislu opevanja junaških dejanj, spomina skupnosti in širšega smisla - spomina koncentracije vednosti, ki jo ima skupnost v svojih izvorih, temeljnih vrednotah in tudi v pedagoških smotrih, kako ravnati v podobnih kriznih, strašnih, smrtonosnih situacijah".

Po prepričanju založnika so Vrata nepovrata trilogija, ki nas postavlja ob bok velikim narodom z veliko zgodovino. V zadnji knjigi epa se je Novak vrnil k bolj lirskemu registru, ki je vpet v čvrsto kompozicijo 99 spevov. Ta knjiga predstavlja sintezo celote in sklepno nadaljevanje prvih dveh, obenem pa se po jezikovnem tonu in pesniških videnjih od njiju bistveno razlikuje. Sklepni akordi Bivališč duš so elegični, tudi zelo osebni, v ponekod apokaliptične tone pa se brez dvoma vpisuje tudi skrajno napeta svetovna situacija, ki jo živimo.

Pri javnem branju se bodo avtorju pridružili Veno Taufer, Lado Kralj, Jožica Avbelj, Aleš Berger, Milan Dekleva, Manca Košir, Marjan Strojan, Dušan Šarotar, Milena Blažić, Erica Johnson Debeljak, Zdenko Čepič, Ivana Novak, Eva Vrbnjak, Janez Vrečko, Ivo Svetina, Simona Kopinšek, Miha Hočevar, Draga Potočnjak in Martina Ožbot, so sporočili iz založbe Goga.

