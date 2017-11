Kam sodi "Kolumbova hči" Alma Karlin v literarni zgodovini?

V Klubu CD simpozij o vlogi Alme M. Karlin kot pisateljice

27. november 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za svetovne popotnike Alma Karlin še danes ostaja vzor, vreden branja, proučevanja in posnemanja. Pisala je v nemščini, njena dela pa spadajo med najbolj brana dela 30. let prejšnjega stoletja tudi na nemškem oddelku takrat največje knjižnice na svetu, Public Library v New Yorku. kako pa Slovenci vrednotimo njene literarne dosežke?

Ob kulturnozgodovinski in antropološki razstavi Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki je do 12. januarja na ogled v Galeriji Cankarjevega doma, bo popoldne v Klubu institucije potekal simpozij na temo Alma, pisateljica. Vloga Alme M. Karlin kot pisateljice namreč doslej ni bila celovito ovrednotena in prav temu se bodo danes posvečali sodelujoči.

Alma M. Karlin (1889-1950) je s predavanji o svojem osemletnem potovanju okrog sveta (1919-27) v 30. letih minulega stoletja gostovala po vsej Evropi. Slavo in uspeh, o katerih je sanjarila kot mlado dekle, ji je prinesla potopisna trilogija, ki je izhajala v Nemčiji med letoma 1929 in 1933. Prve izdaje in prvi ponatisi so izšli v nakladi več kot 90.000 izvodov, končnih številk ponatisov in prevodov ne poznamo.

Namen današnjega simpozija je osvetliti nekatere vidike literarnega ustvarjanja Alme M. Karlin in spodbuditi stroko, da bi celovito ovrednotila njeno pisateljsko vlogo.

V Klubu CD bo simpozij s pozdravnim nagovorom ob 16. uri uvedla avtorica razstave Kolumbova hči Alma M. Karlin in snovalka simpozija Barbara Trnovec. Antropologinja, raziskovalka, publicistka in kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje bo nato predstavila referat na temo avtobiografije Alme M. Karlin.

Sledil bo prispevek pisateljice, prevajalke in literarne zgodovinarke Silvije Borovnik na temo Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme M. Karlin, nato bo slovenistka, raziskovalka in publicistka Anna Bodrova spregovorila na temo Potopisi Alme M. Karlin: iskanje identitete. Etnolog, raziskovalec in publicist Zmago Šmitek se bo posvetil avtoričinim ezoteričnim potopisom, novinarka, publicistka, raziskovalka in aktivistka človekovih pravic Alenka Puhar pa njenim spominom na drugo svetovno vojno.

Simpozij sodi v sklop spremljevalnih dogodkov ob razstavi Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki so jo v CD postavili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje ravno ob času, ko mineva 90 let od vrnitve popotnice Alme M. Karlin z njenega osemletnega popotovanja okrog sveta.

Postavitev je zasnovana tako za nekoga, ki o Almi M. Karlin ve že zelo veliko, kot za tistega, ki se z njo prvič srečuje. Poleg kratkih vsebin na panojih so številne podrobnosti dodatno predstavljene na zaslonu na dotik, mogoče si je ogledati dokumentarni film o Almi M. Karlin ali pa prelistati njena dela in dela o njej.

A. J.