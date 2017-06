Konj vstopi v bar ... - mednarodni booker romanu Davida Grossmana

Najbolje prodajani izraelski avtor si nagrado deli s prevajalko

15. junij 2017 ob 09:25

London - MMC RTV SLO/STA

Mednarodnega bookerja, namenjenega prevodnim delom v Veliki Britaniji, je prejel roman A Horse Walks Into a Bar.

Nagrado, vredno 50.000 britanskih funtov, si bosta razdelila izraelski avtor David Grossman in prevajalka Jessica Cohen, piše na spletni strani nagrade.

Grossman je v roman A Horse Walks Into a Bar postavil stand up komika Dovaleha Geeja, ki se na odru provincialnega izraelskega nočnega kluba na svojem zadnjem nastopu zlomi pred občinstvom. Protagonist občinstvu razkrije zgodbo, ki ga preganja že nekaj let.

Na neki točki se je namreč moral odločiti med dvema njemu izjemno dragima osebama. S temami, kot so izdajstvo med ljubimcema, krhkost prijateljstva ter občutek krivde, roman prinaša osupljivo in šokantno branje, so zapisali ob sredini razglasitvi nagrade. Delo je v angleščino prevedla Jessica Cohen, ki prejme polovico denarnega dela nagrade.

"Izreden, ambiciozen roman"

Roman A Horse Walks Into a Bar je zmagal v konkurenci 126 prijavljenih del. Predsednik žirije za mednarodnega bookerja Nick Barley je ob razglasitvi nagrajenega dela povedal, da je Grossman napisal izreden, ambiciozen roman, v katerem se je ognil spektakularnosti. Delo A Horse Walks into a Bar se osredotoča na občutek obžalovanja, a brez sentimentalnosti. Žirijo je prepričala Grossmanova ambicija, da se je podal na čustveno in stilistično izmuzljivo področje. "Vsak stavek šteje, vsaka beseda ima pomen in to delo je izjemen primerek pisateljske obrti."

Grossman je najbolje prodajan izraelski avtor, katerega dela so prevedena v 36 jezikov, v slovenščini je dostopen roman Glej geslo: ljubezen. Je prejemnik številnih literarnih nagrad. Med drugim je bil imenovan za francoskega viteza umetnosti in literature, je pa tudi prejemnik mirovne nagrade nemških knjigotržcev in izraelske literarne nagrade emet.

Prevajalka Jessica Cohen se je rodila v Angliji, a je odraščala v Jeruzalemu. Že pred romanom A Horse Walks Into a Bar je prevedla Grossmanov roman To the End of the Land, prevajala pa je tudi druge izraelske avtorje, kot so Etgar Keret, Rutu Modan, Dorit Rabinyan, Ronit Matalon, Amir Gutfreund, Tom Segev in Ari Folman.

Z mednarodnim bookerjem v Veliki Britaniji od lani nagrajujejo posamična dela svetovnih avtorjev, ki so bila prevedena v angleščino in izdana v Veliki Britaniji. Pred tem so ga podeljevali bienalno za opus del še živečega avtorja, napisanih ali prevedenih v angleščino.

Lani je nagrado prejela južnokorejska pisateljica Han Kang za roman The Vegetarian. Razdelila si jo je s prevajalko Deborah Smith.

A. K.