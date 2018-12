Eden najbolj cenjenih in prevajanih japonskih pisateljev tega časa Haruki Murakami bi se lahko drug teen pridružil dobitnikom nagrade za najslabši opis seksa v leposlovju. Foto: Reuters Nagrado podeljujejo četrt stoletja in v tem času se marsikazeri dobitnik tega nečastnega priznanja podelitve ni udeležil. Foto: EPA Med dozdajšnjimi dobitniki je tudi glasbenik in pisec Morrissey, ki je 2015 nagrado dobil za odlomek v v svojem romanesknem prvencu List of The Lost, v katerem je opisoval "seksualno nasilno rotacijo" protagonistov. Foto: AP Sorodne novice Najslabši knjižni seks: " ... spolovili kot baletnika, ki lebdita s špicami" Dodaj v

Med nominiranci za najslabši opis seksa tudi Haruki Murakami

Zmagovalec bo znan 3. decembra

1. december 2018 ob 18:55

London - MMC RTV SLO

Haruki Murakami se v zadnjem obdobju sicer redno omenja kot močan tekmec za Nobelovo nagrado, a letos se je japonski pisatelj znašel v ožjem izboru za verjetno najmanj zaželeno literarno priznanje – nagrado za najslabši opis seksa v leposlovju.

Murakami ni edino zveneče ime na letošnjem seznamu. Tu sta med drugim tudi ameriški pisatelj James Frey in irski romanopisec Julian Gough. Veliko bolje pa so po mnenju žirije svoje delo opravile ženske avtorice, ki jih med letošnjimi finalisti ni.

V ožji izbor za nagrado za najslabši oziroma najbolj pretirani opis spolnosti v leposlovju, ki jo podeljuje literarna revija Literary Review, se je Murakami uvrstil z odlomkom iz najnovejšega romana Killing Commendatore, v katerem njegov protagonist opisuje neverjetno velik izliv semenske tekočine. Kontroverzni ameriški pisatelj James Frey, ki je bil svoj čas na udaru zaradi izmišljenih pasusov v svojih spominih A Million Little Pieces, se za nagrado poteguje z romanom Katerina oziroma odlomkom, ki ga je žirija opisala kot nekaj, kar se zdi kot "izpolnjevanje želja".

Na seznamu za nagrado so tudi Julian Gough z odlomkom iz romana Connect, Duncan Crowe in James Peak, ki pod psevdonimoma Major Victor Cornwall in Major Arthur St John Trevelyan podpisujeta lažno avtobiografijo Scoundrels, Luke Tredget z opisom iz dela Kismet, William Wall z delom Grace’s Day in Gerard Woodward za The Paper Lovers.

Irski pisatelj Julian Gough si nominacije ne žene k srcu, nasprotno je vesel, da je v izboru, kjer je tudi velikan Haruki Mirakami, pravi. Upa da bo zmagal, je povedal za britanski Guardian. "Že več let se dogaja, da je so hihitajoči se mastrubatorji pri Literary Review v izbor uvrstili nekaj najbolj zanimivih zapisov o seksu. V veliko čast bi si štel, če bi se pridružil dozdajšnjim zmagovalcem, kot so John Updike, Tom Wolfe in Ben Okri.”

Najnerodnejši zapisi letos le izpod peresa moških avtorjev

Na seznamu letos ni ženskih pisateljic, v 25-letni zgodovini podeljevanja nagrade pa so nagrado podelili le trem ženskam - Rachel Johnson, Nancy Huston in Wendy Perriam. Vendar Frank Brinkley iz revije Literary Review tega ne interpretira kot uradno potrditev, da znajo ženske bolje pisati o seksu kot moški. "V prejšnjih letih je bilo nekaj izjemnih primerov slabih opisov žensk, a letos so glavni krivci moški," je dejal. "Nekaj avtoric se je sicer znašlo v širšem izboru, ki ne bo objavljen, vendar smo odločili, da opisi niso bili dovolj slabi."

Tako pretirano, da je že smešno

Brinkley ocenjuje leto na tem področju kot precej uspešno. Nekateri spolni prizori so tako pretirani, da se zdijo nezaslišani, pravi. Kot dodaja je v večini romanov mogoče najti običajno nit anatomske zmede, pri tem pa spomnil predvsem na moško zmožnost producirana neverjetnih količin semenske tekočine tako pri Muarakamiju ("… sperma je, znova in znova, tekla iz mene in poplavila njeno vagino, zlepila je rjuhe …") kot Freyevo Katerino, ki na enostrasnkem pasusu osemkrat omeni brizganje protagonista. Po mnenju enega od žirantov je Freyjev opis tako bombastičen in mehaničen, da izgubi vsakršen vtis avtentičnosti. "Potem je tu trčenje umetniških opisov ("drug drugemu zreva v oči") z zelo nazornimi fizičnimi detajli ..."

Zmagovalca bodo razkrili v ponedeljek, 3. decembra, v Londonu. Gre za dogodek, ki so ga v preteklosti pričakovano izpustili številni zmagovalci, med drugim tudi Morrissey, ki je leta 2015 slavil z romanom List of the Lost. Glasbenik je tedaj dejal, da je bolje ohraniti distanco indiferentnosti, saj je "v življenju preveč dobrih stvari, da bi pustil, da te potolčejo takšne odbijajoče ostudnosti". Okri pa je v izjavi za javnost zapisal, da pisatelji pač pišejo, kar pišejo, in to je vse".

M. K.