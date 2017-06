Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Knjiga je prvič izšla leta 1957 in do danes doživela več kot trideset natisov. Prevedena je bila v številne tuje jezike ter doma in na tujem večkrat uprizorjena tudi kot lutkovna igrica. Muca copatarica je zaznamovala sleherno otroštvo in mladost na Slovenskem. Foto: Emka Pisateljica je nekoč razložila, da je Muco Copatarico izsilila njena hčerka Jelka: "Ko sva v vozičku vozili na sprehod mlajšo sestrico, se je Jelka nekega dne uprla in sestrice ni hotela več voziti. Sedla je na cesto in ni hotela naprej. Čez čas pa se je odločila. Šla bom, če mi boš kaj lepega povedala. Začela sem pripovedovati o muci." Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Muca, ki nas je vse naučila pospravljati za seboj, ima šestdeset let

V Ljubljani rajanje s 60-letno Muco Copatarico

12. junij 2017 ob 08:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V tej vasi je lep red ..." Letos mineva 60 let od nastanka priljubljene otroške slikanice Muca Copatarica, ki jo je napisala Ela Peroci, ilustrirala pa Ančka Gošnik Godec.

V sklopu festivala Junij v Ljubljani se bodo muci danes poklonili z lutkovnimi predstavami, srečanjem z ilustratorko, delavnicami, razstavo in rajanjem s knjižno junakinjo.

Nauk o redoljubnosti

Muca Copatarica je tudi med današnjimi mlajšimi generacijami zelo priljubljena pravljica. V njej otroci iz Male vasi nekega jutra ne najdejo svojih copat. Zvečer jih niso pospravili, zato jih je odnesla muca. Otroci se bosi odpravijo v gozd, da bi jo poiskali. Sredi gozda nato le najdejo belo hišico z rdečo streho, na vratih pa piše Muca Copatarica. Ko so potrkali na vrata, jih je muca povabila v hišo. Copati so bili oprani in zakrpani ter v ravni vrsti zloženi na polico. Otroci so zadovoljni našli svoje copate in se odpravili domov.



Zaradi slovesa, ki ga je dosegla njena pravljica, so samo avtorico Elo Peroci otroci včasih kar poimenovali Muca Copatarica. Zgodbo si je zamislila, ko je svojo pravljico zahtevala hčerka Jelka. Ker se je mlajša sestrica Anka lahko vozila v vozičku, sama pa je poleg nje hodila, je želela nekaj v zameno. Takrat je Ela Peroci zgodbo ustvarila iz ideje o nerednih otrocih, copatih in mački.

Zgodba je bila v Sloveniji in na tujem večkrat uprizorjena kot lutkovna predstava.

Muca vabi v park Zvezda

Dogajanje v sklopu festivala Junij v Ljubljani v Parku Zvezda se bo začelo ob 10.00 z gledališko predstavo Muca Copatarica v izvedbi Lutkovnega gledališča FRU-FRU. Po predstavi bodo podelili priznanja za likovni natečaj Muca Copatarica nagrajenim vrtcem in osnovnim šolam, sledi pa rajanje z Muco copatarico. Ponovitev predstave bo na sporedu še ob petih popoldne.

Častitljivi jubilej

Opoldne bo v knjigarni Konzorcij Mladinska knjiga priredila slavnostni pogovor ob 90. osebnem jubileju ilustratorke Ančke Gošnik Godec. Mati podobe Muce Copatarice bo po popoldanski predstavi delila podpise.

V nedeljo, 18. junija, pa bo v paviljonu parka Zvezda na sporedu predstava Muca Copatarica v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, v kateri muco igra Desa Muck.

A. J.