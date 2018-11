Noč in dan s Cankarjem: "Analogno druženje v digitalnem svetu"

Bil je tudi "zabaven in obdarjen z neprekosljivim smislom za humor"

16. november 2018 ob 10:01,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovanski knjižnici bo od petka zvečer do sobote zvečer potekalo neprekinjeno branje iz del Ivana Cankarja, ki bo ponudilo presek avtorjevega umetniškega in nazorskega razvoja.

Na ta način se je Mestna knjižnica Ljubljana pridružila obeleževanjem spomina na pisatelja, ki se vrstijo ob letošnji stoletnici njegove smrti. Na dogodek, poimenovan Noč in dan s Cankarjem, so povabili številne kulturnike.

Na branje, ki bo potekalo od 20. ure danes do 20. ure v soboto v veliki čitalnici Slovanske knjižnice, so povabili pisatelje, pesnike, prevajalce, profesorje, založnike, knjižničarje in druge ljubitelje pisateljeve besede.

Iz Cankarjevega opusa so izbrali 80 kratkih besedil. Z izborom krajših tekstov, zlasti vinjet in črtic, zbranih v zbirki Zgodbe iz življenja in sanj, so zaobjeli celotno Cankarjevo ustvarjanje od mladostnih Vinjet do črtic iz zadnjih let prve svetovne vojne. "Gre torej za presek Cankarjevega umetniškega in nazorskega razvoja, preko avtobiografskih momentov, ki nudi tudi zanimiv vpogled v avtorjevo osebno zgodovino," so sporočili iz Mestne knjižnice Ljubljana.

Izboru so dodali desetino manj znanih besedil, ki "s svojo privlačno satirično in družbeno kritično vsebino rahljajo pregovorno resnobnost in zahtevnost Cankarjevih tekstov". Z besedili Anastasius von Schiwitz, Kajetan Ogrizek, Neprijetna dogodivščina, Gospod Matevž in njegova zgodba, Kako se je useknil gospod Mozolec bodo skušali dokazati, da je lahko Cankar "tudi zabaven in da je bil obdarjen z neprekosljivim smislom za humor".

Priložnostni žig na pošti Bežigrad

Branje bo uvedla slavnostna akademija, na kateri bosta spregovorili vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana Mateja Demšič in direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Teja Zorko. Irena Avsenik Nabergoj pa bo v nagovoru razmišljala o tem, kako je Cankar razumel poslanstvo umetnika, besedne umetnosti in umetnosti nasploh. Pevski zbor Anton Foerster bo izvedel dve uglasbitvi Cankarjevih besedil, pisateljevo besedo pa bo interpretiral pesnik Tone Kuntner.

V času branja bodo v mali čitalnici predvajali kratki dokumentarni film Ivan Cankar, filmski biografski esej režiserja in scenarista Borisa Režka iz leta 1949 in kratki igrani film Podobe iz sanj scenarista in režiserja Vojka Duletiča iz leta 1966.

V avli Slovanske knjižnice bo na ogled razstava Mi vsi smo Jernej avtorja Damijana Stepančiča, v drugem nadstropju knjižnice pa bodo predstavljeni Cankarjevi prvotiski iz zbirke Slovanske knjižnice in filatelistična razstava Znamenite osebnosti na znamkah Slovenije. Poleg tega bodo na pošti Bežigrad danes žigosali vse pošiljke s Cankarjevim priložnostnim žigom.

"Prireditev ne bo zgolj Cankarjev praznik, z njo bomo praznovali vsi delavci v kulturi, ki smo tako ali drugače povezani s knjigo. V naši veliki čitalnici se bo v 24 urah srečalo veliko stanovskih kolegov, znancev in prijateljev, ki so v tolikanj opevanem digitalnem svetu morda že opustili staro veščino analognega druženja," so še zapisali v Mestni knjižnici Ljubljana.

A. K.