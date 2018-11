Podpornik založbe, kustos Miha Colner je na predstavitvi izpostavil izmuzljivost formata umetničine knjige, ki je v najavah označena za fotoknjigo. Delo je namreč zasnovano bolj kot grafična mapa, v njem natisnjene fotografije pa niso avtorske, temveč jih je umetnica našla na spletu, kjer so objavljene pod znamko Creative Commons, in jih uporabila za ilustracijo predstavljenih zgodb. Foto: Rostfrei Publishing Projekt Opijske ladje je bil prvič predstavljen v sklopu serije Mimogrede v organizaciji Kina Šiška in podjetja TAM-TAM. Foto: BoBo Ideja, da bi čajne obrede pospremila s knjigo, je umetnico spremljala že dlje časa, sedaj pa se je projekt sklenil v neko celoto. Foto: Rostfrei Publishing Sorodne novice Slovenska umetnica Neja Tomšič: Na turneji s projektom o opijskih ladjah Dodaj v

Opijske ladje: knjiga umetnika zaokroži čajne obrede Neje Tomšič

Deveta izdaja založbe Rostfrei Publishing

19. november 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Neja Tomšič na čajnih obredih, poimenovanih Opijske ladje, udeležencem ob pitju čaja pripoveduje resnične zgodbe pozabljenih poglavij svetovne zgodovine.

Trgovina s čajem in opijem je bila namreč v drugi polovici 18. stoletja in v 19. stoletju eden najbolj donosnih poslov v svetu, ki so ga takrat popolnoma obvladovale velike evropske kolonialne sile in zasebne korporacije, ki so uživale njihovo protekcijo.

Pri Rostfrei Publishing so izdali delo Opium Clippers/Opijske ladje avtorice Neje Tomšič. Vizualna umetnica je raziskovanje trgovine s čajem in opijem začela s poulično razstavo in čajnimi obredi, ki so prešli v performans, knjiga pa njen projekt zaokrožuje in omogoča seznanitev z aktualnimi zgodbami, ostalinami nekih domnevno daljnih časov.

Knjiga Opijske ladje, ki je na voljo v angleščini, je preplet podob in besedil, s katerimi umetnica pripoveduje na dokumentih utemeljene zgodbe, hkrati pa zavestno ustvarja prehod iz faktične na simbolno raven izzvane problematike. "Trgovina s čajem in opijem se nanaša na pretekli čas, ko so se (pre)oblikovale ideje o politiki, družbenem razredu, spolu, veri in kulturi, pa tudi na sodobni čas, saj so sledi te velike industrije še vedno globoko zakoreninjene v osrčju mnogih ekonomskih in vojaških velesil," so zapisali pri založbi. Gre za številna danes uspešna finančna, trgovska ali transportna podjetja, prav tako še danes stojijo razne zgradbe ter železnice, ki so bile zgrajene z denarjem od omenjenega trgovanja.

Prav to je bilo tudi umetničino izhodišče pri snovanju dela, zato je na nedavni predstavitvi v Galeriji Fotografija opozorila, da popis dogodkov v knjigi še zdaleč ni popoln. Se pa z izbranimi liki in zgodbami pred bralcem slikajo zelo partikularni liki in zgodbe, glede na format dela pa mu je prepuščeno, da sam najde povezave med predstavljenimi vsebinami.

Ideja, da bi čajne obrede pospremila s knjigo, je umetnico spremljala že dlje časa, sedaj pa se je projekt sklenil v neko celoto: "Se pravi, da bomo pili čaj in se pogovarjali o 19. stoletju, hkrati pa govorili o stvareh, ki danes zaznamujejo naš svet." Izbrane strani je Neja Tomšič tudi uokvirila in s tem projektu dodala še razstavno noto, kot pa je pojasnila, bodo te slike lahko služile tudi kot kulisa čajnim obredom. Za njo je tudi uspešna mednarodna turneja čajnih obredov, ki jih je med drugim izvedla v Trevisu, Londonu in Barceloni.

Neodvisno založbo Rostfrei Publishing sta leta 2012 ustanovila Jaka Babnik in Boštjan Pavletič, velika navdušenca nad t.i. offset tiskom, klasično tehniko, kjer se motiv tiska posredno preko valjev. Kot prvo sta izdala serijo Babnikovih fotografij We Are Dogs, Opijske ladje pa so njihova deveta izdaja.

Opijske ladje, ki so jih natiskali v tiskarni Collegium Graphicum, so po besedah Babnika druga "prava knjiga umetnika", ki so jo pri Rostfrei Publishing izdali po delu Take Three Deep Breaths Emirja Šehanovića iz leta 2014. Pri obeh so se odločili, da bo knjiga dodelana tako, da bralec pri listanju "izvaja neke vrste obred, da se umiri in ustavi pri vsebini".

"Za izdajo Opijskih ladij smo se odločili tudi zato, ker so, za razliko od ostalih naših izdaj, ki so morda bolj formalistične in jih je lažje prelistati ali pa imeti na polici, podaljšek umetničine prakse čajnih obredov in želje naše založbe po eksperimentiranju," je še dejal Babnik.

"Opium Clippers", artist book by Neja Tomšič from Rostfrei Publishing on Vimeo.

A. K.