Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Najbolj znani lik iz romanov Ruth Rendell je bil inšpektor Wexford, ki ga je ustvarila že v svojem prvem romanu From Doon with Death leta 1964, temu pa je sledila serija več kot 20 knjig z inšpektorjem, ki ga je "upokojila" v romanu The Valut iz leta 2011. Po romanih je bila ustvarjena tudi uspešna televizijska serija, v kateri je inšpektorja zaigral George Baker. Foto: Reuters Njena dela so bila prevedena v več kot 20 jezikov, pa tudi adaptirana v filmske in televizijske scenarije. Več kot 15 romanov je prevedenih tudi v slovenščino, med novejšimi najdemo naslove Tatica, Zadnji stisk rok in Nemirno mesto. Foto: Založba Meander Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslednje presenečenje Ruth Rendell, velike dame policijske kriminalke

Izšla bo zbirka kratkih zgodb Ruth Rendell

2. junij 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Bila je mojstrica suspenza in ena izmed najbolje prodajanih sodobnih avtorjev: Ruth Rendell, ki je v pol stoletja napisala več kot 60 kriminalnih romanov, je predlani umrla. Vseeno pa bomo dobili novo zbirko njenih kratkih zgodb.

Med pregledom arhiva ameriške revije, specializirane predvsem za detektivke, so odkrili 14 doslej v knjigi še neobjavljenih kratkih zgodb priznane britanske pisateljice kriminalk Ruth Rendell. Zgodbe, ki so nastale med letom 1970 in 2005, bodo jeseni izšle v zbirki z naslovom A Spot of Folly, poroča The Guardian.

Urednica založbe Profile Cecily Gayford je povedala, da vse zgodbe odražajo značilen slog Ruth Rendell: "Vključujejo njene klasične teme, kot so poroka, ljubosumje in zamolčane skrivnosti, ter se v klavstrofobičnem vzdušju gibljejo na tanki liniji med normalnostjo ter psihopatijo."

Večino zgodb je urednik in raziskovalec Tony Medower odkril med pregledovanjem starih izdaj ameriške revije Ellery Queen Mystery, dve novejšega datuma pa sta bili objavljeni v reviji Strand.

Mojstrica suspenza

Rendellova je bila izjemno plodna avtorica, ki je ustvarila po eno knjigo na leto, skupno okoli 60 del, in napisala na stotine kratkih zgodb, ki jih je objavljala v raznih revijah. Zato urednica dopušča možnost, da bi lahko v prihodnje odkrili še katero od njenih širši javnosti nepoznanih zgodb.

Ruth Rendell je najbolj znana po več kot 20 kriminalnih romanih, v katerih nastopa inšpektor Reginald Wexford in so bili od konca 80. let dalje prirejeni v televizijsko serijo. Pisateljica je pod psevdonimom Barbara Vine napisala tudi serijo psiholoških srhljivk. V novo zbirko bo vključena tudi zgodba, podpisana z omenjenim psevdonimom. (Ruth in Barbara sta bila dva njena aspekta – Ruth je bila trša, hladnejša, bolj analitična, pa tudi agresivna, Barbara pa bolj ženski, intuitivni, mehkejši glas s počasnejšim ritmom.)

Dela Ruth Rendell so prevedena v 25 jezikov. Več kot deset njenih romanov je dostopnih tudi v slovenščini, med zadnjimi prevodi so denimo dela Tatica, Zadnji stisk rok in Nemirno mesto. Mojstrica kriminalk je v starosti 85 let za posledicami kapi umrla maja leta 2015.

Vsak zločin ima svoje ozadje

Njeni junaki so se razlikovali od tradicionalnih detektivskih zgodb in kompleksnih motivov za zločinska dejanja. Menila je, da so razlogi običajno preprostejši – ali gre za nesrečo ali jezo, bes, norost ali kaj podobnega in pozneje svoja dejanja obžalujejo. "Čakam, da se vzpostavi karakter in potem razmišljam, zakaj bi kdor koli naredil to, kaj je njegovo ozadje, kaj je v njegovem življenju, da je naredil to? Običajno so te stvari samo nesreča ali nenaden impulz, morda so ljudje pijani ali omamljeni," je nekoč povedala pisateljica.

A. J.