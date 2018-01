Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nicanor Parra (5. september 1914-23. januar 2018). Foto: Wikipedia Commons Pesnika, ki je bil sicer tudi matematik in fizik, literarna teorija in zgodovina štejeta med "upornike", ki so odprli vrata pogovornemu jeziku in ga spustili v elitni svet književnosti. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Cervantesova nagrada za čilskega očeta "antipoezije" Dodaj v

Pri 103 letih slovo čilskega očeta "antipoezije" Nicanorja Parre

Dobitnik Cervantesove nagrade

24. januar 2018 ob 09:25

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA

Umrl je čilski pesnik Nicanor Parra, ki je postal znan kot ustanovitelj žanra "antipoezija". Leta 2011 so ga ovenčali s Cervantesovo nagrado, ki jo štejejo za Nobelovo nagrado za književnost španskega govornega območja.

Leta 1937 je izdal svojo prvo pesniško zbirko Pesmarica brez imena (Cancionero sin nombre), ki je nosila še močan pečat vpliva Federica Garcíe Lorce. Leta 1954 pa je z zbirko Poemas y Antipoemas (Poezije in antipoezije) zaznamoval svoj odklon od pesniškega izročila druge polovice 20. stoletja.

Pogovornemu jeziku bližnja dialoškost

Pesnika, ki je bil sicer tudi matematik in fizik, literarna teorija in zgodovina štejeta med "upornike", ki so odprli vrata pogovornemu jeziku in ga spustili v elitni svet literature. Parrova poezija, v nasprotju z lirično - in včasih epsko - povzdignjenega tona Pabla Nerude pomeni vpeljavo dialoškosti, ki je blizu pogovornemu jeziku, podobno, kot je to storila moderna angleška lirika.

V iskanju poezije, ki temelji na dejstvih

V teoretičnem uvodu v antologijo lastne poezije je leta 1948 zapisal, da išče "poezijo, ki bo temeljila na dejstvih, ne pa na literarnih figurah. /…/ Postavljam se zoper izumetničenim oblikam tradicionalnega pesniškega jezika."

"Država Čile je izgubila enega največjih avtorjev v zgodovini naše književnosti in edinstven glas v zahodni kulturi," je ob njegovi smrti objavila predsednica Michelle Bachelet na Twitterju.

Nicanor Parra je umrl star 103 leta na svojem domu v Las Crucesu, 120 kilometrov zahodno od glavnega mesta Santiago de Chile, so poročali tamkajšnji mediji.

P. G.