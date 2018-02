Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Že dolgo je znano, da je Shakespeare vse svoje drame, morda le z izjemo Nevihte, pisal po predlogi že obstoječih besedil. Kralj Lear ima denimo ogromno skupnega z nekim Montaignovim esejem o starcih. Foto: AP George North je bil dvorjan kraljice Elizabete; med drugim je proti koncu 16. stoletja služboval kot ambasador na Švedskem. Foto: AP Dodaj v

Programska oprema za odkrivanje plagiatorstva "razkrinkala" Shakespeara

Nova informacija za sestavljanko o Shakespearu

12. februar 2018 ob 14:35

London - MMC RTV SLO

Programska oprema za odkrivanje plagiatorstva, s kakršno fakultete ponavadi pridejo na sled prepisujočim študentom, je zdaj pomagala odkriti pozabljen rokopis iz leta 1576, ki je morda vir za več kot dvajset monologov in drugih odlomkov v Shakespearjevih dramah.

Akademik Dennis McCarthy ameriška univerzitetna profesorica June Schlueter sta računalniški program WCopyfind uporabila za primerjavo Shakespearovih dram in nikoli objavljenega rokopisa o nevarnostih vstaje proti kralju, Kratka razprava o uporu (A Brief Discourse of Rebellion), ki ga je leta 1576 spisal George North.

V eseju sta našla več kot 20 odlomkov, ki jih poznamo iz Shakespearovih dram: med drugim vodni monolog iz Riharda III, Macbethovo primerjavo tipov ljudi s pasmami psov ter prerokbo v Kralju Learu.

Eden najpomembnejših shakespearjanskih virov

Avtorja sta v svoji novi knjigi, ki v sodelovanju z Britansko knjižnico izide v februarju, zapisala: "Doslej ni še noben akademik preučeval rokopisa, ki ga tako ali tako ni prebralo veliko ljudi. A analiza je zdaj pokazala, da je Razprava ne samo izvirno, nikoli kopirano delo, ki je imelo velik vpliv na Shakespearov kanon, ampak tudi eden največjih Shakespearovih virov v kakršni koli obliki. Če upoštevamo število dram, prizorov in odlomkov, na katere je vplivala Razprava, je to najpomembnejši shakespearjanski vir z izjemo Plutarhovih življenj Thomasa Northa ter Holinshedove in Hallove Kronike."

George North je bil dvorjan kraljice Elizabete; med drugim je proti koncu 16. stoletja služboval kot ambasador na Švedskem.

Digitalna analiza je denimo pokazala, da je uvodnemu monologu iz Riharda III. in izbranemu odlomku iz Razprave skupna sopostavitev istih osmih besed: "steklo", "razmerje", "lep", "poteza", "iznakažen", "svet", "senca" in "Narava". Pri Shakespearu se te besede pojavijo v odlomku prvih 92 besed in pri Northu v prvih 77 besedah; med približno 60 tisoč deli zgodnje britanske književnosti, ki so jih skenirali, ni nobene druge knjige, za katero bi te besede našli v odlomkih, dolgih do 200 besed.

Verjetnost naključja - kot da bi dvakrat zapored zadel na loteriji

McCarthy in Schlueterjeva ugotavljata, da je možnost, da je Shakespeare že samo prve štiri od omenjenih besed sopostavil v enakem zaporedju kot North po naključju, "manjša kot ena proti miljardi." "In tudi, če bi se to nekako zgodilo, mora potem 'zadeti' še naslednje štiri besede: "iznakažen", "svet", "senca" in "Narava". To je tako, kot če bi človek dvakrat zapored zadel na loteriji."

Northov rokopis je shranjen v Britanski knjižnici. "Besedilo je bilo pomembna gesta prilizovanja ... avtor je skušal pokazati, da podpira elizabetinsko aristokracijo," je McCarthy pojasnil za The Guardian. "Shakespeare ga je uporabil kot vir za svoje drame, še posebej za tiste, ki so tematizirale upore. Ta podatek odgovori na mnoga vprašanja akademikov."

A. J.