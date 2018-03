Sean Penn je tudi v svojem knjižnem prvencu kritičen do Trumpa

V romanu se loteva številnih aktualnih in političnih dogodkov

21. marec 2018 ob 17:18

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriški igralec Sean Penn se podaja v svet pisateljevanja, aprila prihaja na prodajne in knjižne police njegov prvenec Bob Honey Who Just do Stuff, ki predstavlja nadgradnjo njegove zvočne knjige iz leta 2016.

V ospredju romana je Bob Honey, ki je večplastna osebnost: med drugim je prekupčevalec s pirotehniko in morilec, ki ga najema skrivnostna tajna služba. Odloči se, da bo ukrepal in znova prevzel nadzor nad svojim življenjem. Na sledi mu je preiskovalni novinar.

V romanu se pojavljajo številne reference na gibanje Jaz tudi in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga Penn ostro kritizira. Eden od junakov je prav ameriški predsednik Mr. Landlord, na katerega v enem od novih zapisov v delu Honey naslovi pismo, v katerem zapiše: "Nismo zgolj ljudje, ki potrebujemo pomoč. Smo nacija, ki potrebuje atentatorja." Sledi poziv, naj se predsednik odzove prek Twitterja, če si upa.

V romanu se pojavlja še nekaj namigovanj na sodobno politiko. Med drugim shod "rumeno življenje šteje", ki ga na republikanski konvenciji organizirajo svetlolasi arijci, opis "absolutno najslabšega" demokratičnega protikandidata Mr. Landlordu v času ameriške volilne kampanje ter omemba srečanja z mafijskim šefom, ki je ravno pobegnil iz zapora, kar spominja na Pennov razvpiti intervju z mehiškim kraljem preprodajanja mamil El Chapom leta 2015.

Leta 2016 je Penn napisal zvočno knjigo pod psevdonimom Pappy Pariah, a je najprej trdil, da je avtorja avdiodela Bob Honey Who Just Do Stuff Pariaha srečal na pisateljski konferenci na Floridi leta 1979, pozneje pa priznal, da je Pariah pravzaprav on, in ob tem izrazil željo, da bi knjigo izdal tudi v tiskani obliki. "Šele po koncu snemanja zgodbe o Bobu Honeyju sem dojel, da sem ošvrknil zgolj površino zgodbe, ki jo želim povedati," je tedaj dejal igralec. "Razširitev izvirne ideje v roman je bil vznemirljiv izziv."

K. T.