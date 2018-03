Šest desetletij od slovesa Lili Novy, pesnice impresij, erotike in občutij nesreče

Pesnica in prevajalka slovenskega rodu

7. marec 2018 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na božični večer leta 1885 v Gradcu rojena pesnica in prevajalka slovenskega rodu Lili Novy, pesmi katere so polne impresij, erotike in tematiziranja občutij nesreče, se je poslovila dan pred dnevom žena pred okroglimi šestimi desetletji.

Lili Novy je nekaj časa živela na Češkem in na Reki, z materjo slovenskega rodu se je po očetovi smrti preselila v Ljubljano, kjer je nato živela vse življenje. Sprva je pesnila v nemščini, od leta 1933 pa je objavljala svoje pesmi v slovenščini in se v zgodovino zapisala kot ena najboljših slovenskih pesnic. Poudariti velja, da je zbirka Temna vrata iz leta 1941 edina, ki je izšla v času njenega življenja.

Prevodi Župančiča, Prešerna in Goetheja

K objavi prve pesmi v nemščini naj bi jo spodbudil mož, češki Nemec in avstrijski častnik Novy. Kmalu je začela odkrivati slovensko literaturo, zlasti moderno. Po letu 1920 je v nemščino začela prevajati izbrano slovensko poezijo, dela Otona Župančiča in Sonetni venec Franceta Prešerna. Novyjeva je v slovenščino prevedla tudi velik del Johanna Wolfganga Goetheja.

Slovenska moderna se v prevodih predstavi svetu

Za kongres PEN v Dubrovniku leta 1933 je prevedla izbor takrat najnovejših pesmi Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Dragotina Ketteja, Josipa Murna in Alojza Gradnika (Blätter aus der slowenischen Lyrik). Na ta način je svetu predstavila najvidnejše predstavnike moderne. Leta 1936 je izdala izbor jugoslovanske ženske lirike (Jugoslawische Frauenlyrik) in v istem letu še izbor Prešernovih pesmi (Gedichte).

Svoje pesmi je od leta 1933 objavljala v slovenščini, po letu 1945 je objavljala tudi otroško poezijo, kratko prozo in eseje, po 1950 pa spet liriko, v kateri izraža poleg resignacije tudi smrtno slutnjo.

Edina ženska med Vidmarjevimi portreti

Med drugim je prijateljevala s kritikom in urednikom Josipom Vidmarjem (1895-1992), ki se je o pesnici kot edini ženski razpisal v Obrazih, svoji zbirki portretov pomembnih osebnosti 20. stoletja.

Lili Novy izida svoje druge znamenite pesniške zbirke, naslovljene Oboki, ni dočakala, saj je izšla v letu po njeni smrti.

Ob 50. obletnici njene smrti je pesnik, dramatik, literarni zgodovinar Denis Poniž za RTV Slovenija posnel dokumentarni film o njej, naslovljen Lili Novy - pesnica dveh svetov, ki si ga lahko pogledate spodaj.

P. G.