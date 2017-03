Slovenski center Pen bo vodila Ifigenija Simonović

Stalna zamenjava za Evalda Flisarja, ki je odstopil

7. marec 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Volilni občni zbor slovenskega centra Pen je za predsednico izvolil Ifigenijo Simonović, ki je s tem postala prva ženska predsednica slovenskega Pena po Miri Mihelič.

Druga kandidatka za predsednico je bila Tanja Tuma.

Navzoči člani slovenskega Pena so Ifigenijo Simonović za predsednico izvolili s 23 glasovi, 18 glasov pa je prejela Tanja Tuma.

Volitve so bile v zraku vse odtlej, ko je lani zaradi izbruha afere glede spornega načina komunikacije z mlado kritičarko Anjo Radaljac z mesta predsednika odstopil Evald Flisar. Začasno vodstvo centra je nato prevzel Marjan Strojan.

Ifigenija Simonović (1953) je pisateljica, samostojna kulturna delavka, lončarka, esejistka ter profesorica slavistike in primerjalne književnosti. Med drugim podpisuje več pesniških zbirk za odrasle in pesniško zbirko ter druga dela za otroke. Uredila je tudi več zbirk pesmi ter knjigo o življenju in delu Vitomila Zupana.

V njeni poeziji za odrasle prevladujejo teme, kot so eros, čutna ekstaza in doživljajski svet mlade ženske. Pesnica se v poeziji za odrasle ne upira svoji usodi, družbenemu redu, veri in "moškim" svetovom, temveč svoji usodi, svoji ženski določenosti, je še navedeno v njeni biografiji na spletni strani Mladinske knjige.

A. J.