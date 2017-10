Tudi 125 let po rojstvu Iva Andrića, ne vemo natanko, na kateri dan naj ga slavimo

Edini Nobelovec za književnost iz nekdanje Jugoslavije

10. oktober 2017 ob 11:48

Beograd - MMC RTV SLO

Prav v dneh, ko švedska akademija sporoča imena letošnjih Nobelovih lavreatov, se v Srbiji pripravljajo na slavljenje 125-letnice Nobelovega nagrajenca za književnost, čeprav se tudi danes ne ve, na kateri dan natanko je bil rojen Ivo Andrić.

Akademik Miro Vuksanović, predsednik upravnega odbora Fundacije Ivo Andrić in predsednik organizacijskega odbora za praznovanje 125. obletnice rojstva tega slavnega književnika pravi, da konec koncev "ni pomembno, na kateri dan je bil rojen, pomembno je tisto, kaj je kasneje nastalo iz njega."

Neskladnost zgodovinskih virov

Tako eni viri navajajo, da je Andrić rojen 9. oktobra, drugi pa 10. oktobra. Ko so ga za časa življenja prosili, da sam pove, kateri datum je pravilen in tako razreši to neskladje, je dejal: "Pa koga zanima, na kateri datum in ob kateri uri sem rojen." Adrićeva fundacija si je tako izbrala 10. oktober, nekateri uradni dokumenti pa pač navajajo 9. oktober, pojasni Vuksanović za srbski portal Blitz.

Nekdanji dopisni član SAZU-ja

125-letnico rojstva bodo tako zaznamovali danes z več dogodki, ki jih poleg Srbske akademije znanosti in umetnosti (SANU) ter Fundacije Ivo Andrić organizira tudi več posameznih institucij v Srbiji. Fundacija bo danes med drugim podelila tudi Andrićevo nagrado, ki gre letos v roke Jelene Lengold za zbirko kratkih zgodb Raščarani svet, predstavili bodo tudi novo izdajo letopisa Sveski, v prevodu torej Zvezki, posvečen Andriću in njegovemu del, ki izhaja že štiri desetletja. Sicer je bil Andrić tudi sam član SANU, pa tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

13. oktobra Andrićev zadnji javni nastop

Člani SANU so se odločili, da bodo slavnostno akademijo v svojih prostorih organizirali 13. oktobra, saj se je namreč na ta dan leta 1974 Andrić nazadnje pojavil v javnosti. V družbi še nekaterih srbskih književnikov je takrat v Narodnem gledališču v Beogradu bral odlomke svojih del v poklon osvoboditvi Beograda, še pove Vuksanović. To je bilo njegovo zadnje javno branje, preden je odšel v bolnišnico, kjer je umrl 13. marca naslednjega leta.

Akademik Matija Bećković, eden od govornikov na slovesnosti v tem tednu, je prav tako za Blitz povedal, da je Andrić poleg Vuka Karadžića in Petra II. Petrovića Njegoša postal tretji steber srbske kulture.

Decembrska znanstvena konferenca

SANU 13. in 14. decembra organizira še znanstveno konferenco, na kateri bo sodelovalo 42 literarnih zgodovinarjev in literarnih kritikov z različnih kateder in inštitutov, posvečenih srbski literaturi. Vuksanović je napovedal, da je trenutno ena izmed glavnih nalog fundacije priprava kritične izdaje Andrićevih del. Za ta projekt so angažirali pet mladih znanstvenikov, ki bodo pripravili izdaje pet knjig kratkih zgodb, ki jih je Andrić objavil med letoma 1924 in 1960.

Mačehovski odnos do nekdanjih bivališč

Vuksanović ob obletnici rojstva Nobelovca opomni na slabo stanje Andrićevega muzeja, v katerega so preuredili stanovanje v Prizrenski ulici, v katerem je nekoč živel književnik, in ki spada pod Muzej mesta Beograd. Akademik izpostavi, da je muzej sploh redko deležen pozornosti v javnosti, čeprav je Andrić na tej lokaciji preživel vojno in tukaj napisal svoja osrednja dela. Izpostavi, da neugledna stavba ne more pritegniti pozornosti mimoidočega, ki si tako dandanes težko zamišlja, da je tam nastal roman Most na Drini.

Vuksanović doda, da je sicer Andrić v Višegradu v Bosni in Hercegovini dobil svoje mesto, ne pa tudi hiše, ki jo je podaril mestu in je bila nato prodana leto dni po njegovi smrti – njen aktualni lastnik, ki prebiva v tujini, pa je ne želi prodati nazaj mestu. In tudi Andrićeva hiša v Herceg Novem, ki je bila zgrajena leta 1964, ko sta se z ženo Milico odselila iz Beograda, je danes v zapuščenem stanju.

Zmagovalce si vsi radi lastijo

Ivo Andrić, ki se je rodil leta 1892 v kraju Dolac pored Travnika, ki je takrat spadal pod Avstro-Ogrsko, danes pa je v Bosni in Hercegovini, je umrl leta 1975 v Beogradu. Leta 1961 je Andrić, takratni jugoslovanski književnik in diplomat, Nobelovo nagrado za književnost prejel za roman Most na Drini (v izvirniku Na Drini ćuprija), ki ga je napisal že leta 1945. Žirija je takrat zapisala, da nagrajuje "epsko moč, s katero je ujel teme in upodobil človeške usode, najdene v zgodovini njegove države", je poročal BBC. Andrić še danes ostaja edini dobitnik Nobelove nagrade za književnost s področja nekdanje Jugoslavije, danes pa si ga tako rekoč lastijo tako Srbi kot Hrvati.

P. G.