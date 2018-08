Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Ciril Zlobec (1925-2018). Foto: BoBo V letu, ko je slavil 90. življenjski jubilej, je Zlobec postal ime leta na Valu 202. Foto: Val 202 Pesniki v nasprotju s filozofi ne ponujamo resnice, ampak odprta vprašanja ljudi, ki resnico iščejo. Najti pa jo mora vsak sam. Moraš vedeti, kaj si in kakšen si. Dodaj v

Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec

Eden od avtorjev zbirke Pesmi štirih

24. avgust 2018 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 94. letu starosti je umrl pesnik, romanopisec, publicist, prevajalec, novinar, urednik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter nekdanji politik Ciril Zlobec, poroča Radio Slovenija. Zapušča nam izjemen pesniški opus, z njegovim odhodom pa se je poslovil še zadnji iz legendarne pesniške četverice, ki je leta 1953 izdala prelomno zbirko Pesmi štirih.

Rodil se je leta 1925 na Ponikvah v kmečki družini kot najmlajši med sedmimi otroki. Gimnazijo je obiskoval v Gorici in Kopru, leta 1941 pa bil iz zaradi izdajanja rokopisne revije izključen. Med drugo svetovno vojno se je pridružil narodnoosvobodilnemu boju - leta 1942 je postal aktivist OF, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom. Po koncu vojne je šolanje nadaljeval v Ljubljani, kjer je končal doktorski študij slavistike. Med letoma 1969 in 1972 je bil deloval kot urednik kulturne redakcije TV Ljubljana na Radiu Ljubljana, zatem pa bil štiri leta še urednik igranega in odgovorni urednik kulturno-umetniškega programa.

Podpisal je več prevodov klasičnih in modernih del italijanske književnosti, med drugim Danteja Alighierija, Leopardija, Carduccija in Quasimoda, prevajal pa je tudi iz srbohrvaščine. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, tako za lastno poezijo, prevedeno v italijanščino, kot tudi za prevode ter širjenje sosednje kulture in umetnosti v Sloveniji in slovenske v Italiji. Poleg številnih priznanj je leta 1982 veliko Prešernovo nagrado.

Ljubezni zapisana poezija

Osrednji del njegovega literarnega opisa predstavlja prav poezija, katere osrednja tema je bila vselej ljubezen, saj je verjel, da lahko skozi metaforo ljubezni spregovori o čemer koli - o odnosu do življenja, svoji filozofiji, socialnih vezeh, povezanosti z družbo in časom, ki ga živimo. Prav tako ubeseduje tudi intenzivnost kraške pokrajine, kjer je preživljal tudi otroštvo. Njegove pesmi so bile vselej čustvene.

Prve je objavljal že med vojno. "S pisanjem pesmi med vojno sem iskal ravnotežje v sebi. Iz poezije sem še lahko črpal vrednote in smisel, v strankarskih razprtijah pa ne," je dejal. Leta 1953 je s Tonetom Pavčkom, Kajetanom Kovičem in Janezom Menartom izdal prelomno intimistično pesniško zbirko Pesmi štirih, ki je po vojni zarezala v takratno pesniško usmeritev, do danes pa doživela vrsto ponatisov. Pozneje je izdal številne druge zbirke, med drugim - Pesmi jeze in ljubezni (1968), Dve žgoči sonci (1972), Vračanja na Kras (1974), Beseda (1985), Nove pesmi (1985), Rod (1988), Moja kratka večnost (1989), Ljubezen dvoedina (1993), Stopnice k tebi (1995), Mojih sedemdeset (1995), Skoraj himna (1995), Ti-jaz-midva (1995), Dvom, upanje, ljubezen (2005), Tiho romanje k zadnji pesmi (2010), Biti človek (2014). Njegovo liriko lahko prebiramo v približno 30 zbirkah. Izdal je tudi ter dva romana, več knjig esejev in publicistike, številna njegova dela pa so prevedena tudi v tuje jezike.

Svoj 90. življenjski jubilej je leta 2015 pospremil z izborom svojih ljubezenskih pesmi Ljubezen - čudež duše in telesa, ki so jih v knjižni izdaji Mladinske knjige pospremili akvareli Metke Kraševec. Izmed več kot 200 ljubezenskih pesmi je izbor opravil sam. "Zbirko sem zasnoval kot življenjsko zgodbo, skoraj kot roman o ljubezni, ki stopa tudi v metaforo življenja samega," je ob predstavitvi knjige pred tremi leti dejal Zlobec. In še: "Ljubezen je permanentno odprto čustvo. Jaz si sprostim dušo skozi metaforo."

Zlobec je bil dejaven tudi v politiki in bil med letoma 1990 in 1992 član prvega predsedstva Republike Slovenije. Do konca so ga kot slavnostnega govornika vabili na različne dogodke. Kot je nekoč dejal, je govoril prosto, iz samega sebe, brez vnaprej pripravljenega govora in brez izpostavljanja lastnih interesov. Prepričan je bil, da ga zaradi govorjenja s srcem poslušalci začutijo in mu verjamejo.

O poeziji oziroma pesnikih je nekoč dejal, da pesniki nasprotju s filozofi ne ponujajo resnice, ampak odprta vprašanja ljudi, ki resnico iščejo. "Najti pa jo mora vsak sam. Moraš vedeti, kaj si in kakšen si."

"To sem naredil, za tem stojim"

Že od otroških let je ne zmeneč se za zahteve in pričakovanja okolice ravnal tako, kot se mu je zdelo prav. "To sem naredil, za tem stojim. To je postala moja življenjska maksima, tudi za ceno težav, ki so ob tem nastajale. Takrat sem se tudi odločil, da bom pesnik – slovenski pesnik – in sem napisal svojo prvo pesem, sonet," je leta 2011 dejal v pogovoru za MMC. "Proti »nasprotniku« sem vedno nastopal spoštljivo in argumentiral svoja prepričanja, " pa dejal o tem, združevali literarno ustvarjanje in politično delovanje. "Dano mi je bilo, da sem ves čas ostal zvest sam sebi in vedno sem govoril, da bom storil vse, kar je v moji moči, da bi bilo v politiki čim več kulture in v kulturi čim manj ali sploh nič politike."

M. K.