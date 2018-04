Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ob svetovnem dnevu knjige bo Noč knjige posvečena Ivanu Cankarju s kar 350 dogodki. Foto: MMC RTV SLO Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, enega največjih slovenskih književnikov. Foto: Wikipedia Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s stoterimi obrestmi. Iz muke, trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina: vsa ta lepa zemlja s svojim neizmernim bogastvom. Tedaj bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine, na suženjstvu zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu, zasmeh pravici … Drugačno melodijo bo dobila pesem o naši lepi domovini! Ivan Cankar Sorodne novice Cankarjev lik, ujet v formi Janeza Boljke Dodaj v

V Noči knjige se bo pogled izostril na "literarni zvezdi"

Ob svetovnem dnevu knjige v središču Ivan Cankar

23. april 2018 ob 10:01,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svetovni dan knjige, 23. april, bodo zaznamovali številni z literaturo in knjigami povezani dogodki po Sloveniji, ki bodo vrhunec dosegli z Nočjo knjige z Ivanom Cankarjem v središču. Naziv svetovne prestolnice knjige prevzemajo Atene.

V več mestih po Sloveniji se knjigi poklonijo že v tednu pred 23. aprilom na Slovenskih dnevih knjige, ki jih v navezi z lokalnimi organizatorji pripravlja Društvo slovenskih pisateljev. Povečini se je vseslovenski festival knjige sklenil v nedeljo, nato pa se je prevesil ali vsaj napovedal Noč knjige, ki bo v Sloveniji petič potekala na svetovni dan knjige. V središču noči bo Ivan Cankar, zvrstilo se bo blizu 350 dogodkov.

"Letos smo zvezdogledi, očarani nad nočjo, v kateri knjiga pokaže svojo moč. Po vseh kotičkih Modrega planeta, za katerega nočemo, da postane utelešenje razdiralnih energij, razpostavljamo teleskope z visoko ločljivostjo in očarano preiskujemo temno žametno modrino večernega neba. V Noči knjige pogled izostrujemo na literarni zvezdi, ki v letu 2018 sveti še posebej svetlo, in jo jemljemo v letošnji fokus", so zapisali organizatorji in dodali, da je letošnje leto razglašeno za Cankarjevo leto, zato se mu poklanja tudi Noč knjige.







Cankar je bil po duši pogumen revolucionar, v katerega rokah vihra zastava svobode, ter ob svojem literarnem opusu avtor mnogih polemičnih in političnih člankov ter satir, v katerih se kaže, kako tuja mu je bila preračunljivost. “Laže si ga očitno predstavljamo po vedno istih klišejih, namesto da bi njegovo življenje sestavili v zanimivo zgodbo. On bi morda dejal, da zato, ker si želimo tako predstavljati umetnike. Brez sile in svetlobe,” je zapisala Irena Štaudohar.

Letošnja Noč knjige je priložnost, da Cankarja odkrijemo takšnega, kot ga še nismo poznali. "Vse, kar je bilo grenkega in temnega, je umrlo; kar je bilo sladkega in svetlega, se je vdrugič porodilo v meni in bo v meni ostalo, neumrljivo, večno v vesoljstvu, kakor moja duša sama …” je o prerojenju zapisal Cankar.

Svetovni dan knjige razglašen leta 1995

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasila leta 1995. Posvečen je spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Praznujemo ga na dan, ko so se rodili ali umrli nekateri velikani svetovne literature, kot so Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov in William Shakespeare.

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v letošnji poslanici zapisala, da so knjige na presečišču nekaterih najpomembnejših človekovih svoboščin, predvsem svobode izražanja in svobode objavljanja, ki pa so krhke in se spoprijemajo z mnogimi izzivi. Od izpraševanja avtorskih pravic in kulturne raznolikosti do fizičnih groženj nad avtorji, novinarji in založniki v različnih državah. "Ponekod so še danes prikrajšani za te svoboščine, ko so napadene šole, rokopisi in knjige pa uničene," je poudarila in dodala, da je naša dolžnost zaščita teh svoboščin, pa spodbujanje k branju in pisanju v boju proti nepismenosti, za krepitev miru in za zaščito poklicev, povezanih z založništvom.

Vsako leto 23. aprila začne program tudi nova svetovna prestolnica knjige. Naziv bodo z geslom Knjige vsepovsod prevzele Atene, ki so prepričale s kakovostnim programom dejavnosti s poudarkom na založniškem sektorju in ciljem narediti knjige dostopnejše tudi migrantom in beguncem.

