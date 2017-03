Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Thordis Elva in Tom Stranger na TED talku, kjer sta razkrila svojo zgodbo. Foto: Promocijsko gradivo Njuna zgodba je marca izšla v knjižni obliki South of Forgiveness (Južno od odpuščanja), Foto: Promocijsko gradivo Thordis, ne vem, kje naj začnem, ko sem zagledal tvoje sporočilo, mi je zaledenela kri. Moji spomini so jasni, kot bi se vse dogajalo včeraj. Ne vem, kako naj odgovorim. Rad bi si rekel, da sem bolan (čeprav vem, da nisem), rad bi rekel, da si tako močna, da si mi zmogla pisati in me opomniti na dogodke in moja dejanja. Rad bi se ti zahvalil, ker me ne sovražiš, čeprav bi si želel, da bi me, ker bi bilo tako zame laže. Sprašujem se, kdo sem, to je temen del mojega spomina, ki sem ga poskusil zatreti. A ne gre zame, če želiš, da kaj storim, sem pripravljen. Vprašanje je, kam bova odšla od tod. Povej. Odgovor Toma, ko mu je pisala njegova žrtev Thordis Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zgodba posiljevalca in njegove žrtve o odpuščanju in odgovornosti

Prevečkrat se relativizira nasilje in zasmehuje žrtve

5. marec 2017 ob 18:08

London - MMC RTV SLO

Thordis Elva, ki je bila pri 16 posiljena, je pisala svojemu posiljevalcu Tomu Strangerju, s čimer je začela surov in boleč proces prebolevanja, vse to pa je izšlo v njuni knjigi South of Forgiveness (Južno od odpuščanja).

Islandska pisateljica in novinarka Thordis Elva je bila na Islandiji izglasovana za žensko leta 2015, in sicer za svoje delo na področju enakopravnosti spolov. Tom Stranger pa je Avstralec, ki je Thordis spoznal star 18 let leta 1996 v okviru programa izmenjave študentov na Islandiji. O okoliščinah posilstva in njegovih posledicah sta si po tem, ko je Thordis storila prvi korak in mu poslala e-pismo, dopisovala kar dolgih osem let, potem pa sta se odločila zgodbo deliti s svetom, je poročal The Guardian.

Thordis in Tom sta tako skupaj nastopila na TED talku in zaupala svojo zgodbo, kasneje pa je izšla tudi knjiga South of Forgiveness (Južno od odpuščanja). Thordis je pred tisočglavo množico povedala, da je bila posiljena stara 16 let in da zraven nje na odru stoji Tom, ki jo je posilil po srednješolskem plesu. Prav tisto noč je prvič pila rum, kar je bila slaba ideja. "Bilo mi je slabo, vrtelo se mi je in bruhala sem, varnostniki pa so želeli poklicati rešilca, a Tom je vskočil kot princ na belem konju in se ponudil, da me odpelje domov. Bilo je kot pravljica, ko so me njegove močne roke položile varno v posteljo," je pojasnila v pogovoru in dodala, da se je takoj za tem začela njena nočna mora.

Skupaj sta povzela 20 let dolg proces, kako je Tom prenašal breme svojega dejanja ter kako je nasilje vplivalo na Thordis, ki si je še leta po dogodku želela, da bi mu vrnila milo za drago. Njun TED talk oktobra 2016 si je samo v prvem tednu ogledalo več kot 2 milijona gledalcev, odzivi pa so bili izjemno pozitivni.

O nasilju redko spregovorijo nasilneži

Tom je opisal, kako je tisto noč čutil, da mu njeno telo pripada, in sam sebe tako uspešno prepričal, da je to, kar je storil, zgolj seks in ne posilstvo. Leta, ki so sledila, je preživel v laži in zatiskanju oči pred resnico, potem pa je prišla spletna pošta s Thordisinega naslova, ki je spremenila njuni življenji. Thordis so spraševali, zakaj ni posilstva takoj prijavila, in po njenih besedah je odgovor preprost, namreč, bila je naivna 16-letnica z naivnimi predpostavkami o posilstvu. "Posilstva zagrešijo oboroženi norci in druge pošasti, ki jih vidimo na televiziji, Tom pa ni bil pošast, ampak zgolj oseba, ki je naredila nekaj groznega, zato sem teže prepoznala njegov zločin," je dejala Thordis.

Odpuščanje je igralo ključno vlogo, da se je lahko prenehala samoobtoževati, a odpuščanje ni glavno sporočilo njune zgodbe, pač pa odgovornost, je še dodala. Ko je Tom priznal svoj zločin, ne bi mogel v zapor, tudi če bi hotel, saj je primer že zdavnaj zastaral. Prav njegov del zgodbe pa je velika dodana vrednost, saj o nasilju praviloma pripovedujejo zgolj žrtve in lahko premlevamo zgolj njihove pripovedi. "Je rekla, da je tisto noč popivala?" je navedla en takšen primer obsojajoče družbe, ki vse prevečkrat relativizira nasilje in zasmehuje žrtve.

G. K.