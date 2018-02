Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Oglašajo se tudi dvomljivci, ki težko verjamejo, da so bile zgodbe pretihotapljene iz Severne Koreje; vendar so argumenti, ki govorijo za resničnost te trditve, močnejši. Zgodbe so bile v izvirniku napisane s svinčnikom; nastajale so v daljšem obdobju (od 1989 do 1995 – vsaka ima na koncu datum). Tudi njihova jezikovna podoba se sklada s Severno, ne z Južno Korejo. Foto: Reuters Izidu v Južni Koreji leta 2013 je sledil prevod v angleščino, ki je knjigi odprl vrata v svet. Foto: Založba Modrijan Dodaj v

Zgodbe o vsakdanu Severnih Korejcev - iz prve roke

Prepovedane zgodbe iz Severne Koreje v slovenščini

4. februar 2018 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pogumni Kitajec je leta 2013 iz Severne Koreje med platnicami propagandne knjižice Izbrana dela Kim Il Sunga pretihotapil sedem zgodb, ki kritizirajo tamkajšnji režim. Disidentsko delo je izšlo že v več kot 20 državah in kmalu bo tudi pri nas.

Med zgodbami, ki so bile z navadnim svinčnikom napisane na 750 listih papirja, je pripoved o zvesti partijki, katere bolni otrok neutolažljivo joče ob pogledu na velikanska portreta Marxa in ustanovitelja države Kim Il Sunga na trgu pred oknom. Zato mamo obtožijo protirevolucionarne vzgoje in vso družino izženejo iz Pjongjanga.

Ena od zgodb pripoveduje o ženi, ki strada in molči o spolni zlorabi partijskega vodje, da bi njen mož lahko napredoval v službi, pa o človeku, ki zaradi politične neprimernosti ne more obiskati bolne matere v drugem kraju.

Vsem protagonistom je skupno dvoje: na začetku neomajna vera v sistem in dobroto Velikega vodje in pozneje grenko razočaranje ob spoznanju, da so bile vse obljube njihovih voditeljev laž, država pa je v svojem bistvu nečloveška in sovražna.

Avtor se skriva pod psevdonimom

Zgodbe je pred dvema desetletjema začel zapisovati član severnokorejskega pisateljskega združenja s psevdonimom Bandi (kresnica). V bralcu posvečenem nagovoru v verzih med drugim zapiše:

Tisti bradati evropski starec

je trdil, da je kapitalizem svet črne teme,

komunizem pa svet svetlobe.

Jaz, Bandi iz tega tako imenovanega sveta svetlobe,

ki mi je usojeno sijati samo v svetu teme,

razglašam pred celim svetom,

da je ta svetloba v resnici brezdanja tema,

črna kot brezmesečna noč v mrzlem decembru.

Rokopis je Bandi hotel prenesti iz Severne Koreje, kar mu je uspelo s pomočjo sorodnice, predstavnika severnokorejske nevladne organizacije Doja Huija Yuna ter nekega Kitajca, ki je v severnokorejsko mesto, v katerem je živel Bandi, prišel na obisk k sorodnikom. Ta je rokopis čez mejo prenesel skrit med Izbranimi deli Kim Il Sunga. Zgodbe so leta 2013 najprej objavili v Južni Koreji, pozneje so bile prevedene še v angleščino in druge jezike.

Vsa doslej izdana literarna dela, ki govorijo o življenju pod neizprosnim režimom, so napisali ljudje, ki jim je uspelo prebegniti iz države; Obtožba je tako prva knjiga, katere avtor živi v Severni Koreji.

Ni znano, ali Bandi, ki naj bi bil star 70 let, danes še vedno živi v Severni Koreji. Do Hui Yun je namreč leta 2015 izjavil, da že več mesecev ni imel stikov z njim, kar ga je navdajalo z bojaznijo, da so ga razkrinkali. Knjiga Prepovedane zgodbe iz Severne Koreje bo v slovenščini konec februarja izšla pri založbi Modrijan; prevedla jo je Maja Kraigher.

