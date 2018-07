Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Ameriški spominski muzej zanima tisto gradivo v hrambi Arhiva RS, ki se navezuje na holokavst in preganjanje drugih narodnosti med drugo svetovno vojno. Foto: BoBo Po sporazumu bo vse stroške digitalizacije kril Spominski muzej holokavsta v ZDA. Foto: BoBo Dodaj v

Ameriški muzej se je z Arhivom RS dogovoril o digitalizaciji gradiva o holokavstu

Projekt bo predvidoma trajal nekaj let

19. julij 2018 ob 14:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arhiv RS in Spominski muzej holokavsta ZDA sta podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju pri pridobivanju podatkov o zločinih holokavsta iz gradiva slovenskega arhiva.

Arhiv RS hrani arhivsko gradivo iz obdobja pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej, ki osvetljuje zgodovinski kontekst holokavsta in je v interesu ameriškega Spominskega muzeja holokavsta.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, kjer sta sporazum podpisala direktor oddelka za mednarodni arhiv ameriškega muzeja Radu Ioanid in direktor Arhiva RS Bojan Cvelfa, je sodelovanje slovenskega arhiva z geografsko bolj oddaljenimi državami običajno omejeno na natančno določeno področje dela.

V tem primeru gre torej za digitalizacijo gradiva o holokavstu, ki ga hrani Slovenija. Osnovno poslanstvo ameriškega spominskega muzeja se nanaša na judovske žrtve holokavsta in prav tako na druge verske, etnične skupine, ki so jih preganjali nacisti in njihovi zavezniki med drugo svetovno vojno.

Reprodukcije gradiva bodo postavili na ogled javnosti

S sporazumom so se dogovorili za digitalizacijo večjega sklopa arhivskega gradiva, projekt pa bo predvidoma trajal nekaj let. Vse stroške v zvezi s tem bo kril muzej, reprodukcije gradiva pa uvrstil v svojo zbirko, ki bo na voljo javnosti, v skladu s politiko in pravili poslovanja muzeja. Pri vseh objavah arhivskega gradiva bo muzej navedel arhiv kot vir gradiva. Arhiv bo tako brezplačno pridobil kopijo digitaliziranega arhivskega gradiva.

