Dobitnica nagrade Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec zadnjega leta, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je Ana Schnabl za knjigo Razvezani, v katerih osvetljuje pogled na različne bolezni sodobnega časa, kot so depresija, odvisnost, nevroza in anoreksija. Foto: Založba Beletrina

Ana Schnabl

1985

23. november 2017 ob 18:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če si introvertiran ali nagnjen k temu, da svet opazuješ in se v njem malo manj udeležuješ in če to počneš vse življenje, se o ljudeh lahko marsičesa naučiš. Sčasoma sprevidiš, da določen tip vedenja pomeni določene čustvene vzroke, da smo si, nevrotiki vsaj, v odzivih bolj podobni, kot si radi priznamo. Da nas poganjajo podobni motivi, želje, strahovi. Od tega znanja do globljih uvidov pa je pot kratka, čeprav naporna, ker terja veliko iskrenosti, terja tudi, da tega, kar se o ljudeh naučiš, ne vrednotiš kot dobro ali slabo, da se kot ustvarjalka postaviš onstran morale in etike. Šele tam lahko zajameš kompleksnost, ki je človek.

