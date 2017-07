Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Še čisto sveži Our Souls At Night bo četrti film, v katerem sta kultna igralca nastopila skupaj. Prejšnji trije so bili The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967) in The Electric Horseman (1979). Foto: Netflix V zadnjih petih letih sta še dva favorita za oskarja za najboljši film, Birdman (2014) Alejandra Inarittuja in pred njim Gravitacija (2013) še enega Mehičana, Alfonsa Cuarona, odprla beneški filmski festival. Foto: EPA Sorodne novice Mostro odpira Paynova satira s "skrčenim" Mattom Damonom Annette Bening na čelu beneške žirije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beneški festival za življenjski opus nagradi ameriški ikoni

Letos kar dva lavreata, Jane Fonda in Robert Redford

17. julij 2017 ob 16:25

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Robert Redford in Jane Fonda, ki sta se kot zalubljena mladoporočenca lovila Bosa v parku (1967), tokrat skupaj potujeta v Italijo: septembra bosta na 74. beneškem filmskem festivalu prejela zlata leva za življenjsko delo.

Dobitnika je predlagal direktor festivala Alberto Barbera, je sporočilo vodstvo Beneškega bienala, in najbrž ne po naključju: festival bo namreč premierno predvajal novi film Our Souls At Night, v katerem ameriški ikoni že četrtič v karieri nastopita skupaj. Igrata prebivalca majhnega mesteca v Koloradu, ki se zares spoznata šele po desetletjih življenja v isti soseski. Celovečerec je režiral Indijec Ritesh Batra, producirala pa sta ga Redford in njegovo podjetje Wildwood Enterprises. Gre za ekranizacijo istoimenskega romana, ki ga je ameriški pisatelj Kent Haruf spisal v zadnjih mesecih pred smrtjo za posledicami raka.

Odštevamo dneve

Ljubitelji filma se bodo v Benetkah družili od 30. avgusta do 9. septembra. Priznanje bodo zvezdnikoma podelili na slovesnosti 1. septembra, tik pred krstnim predvajanjem Netflixovega filma.

Aktivistka in mecen neovisnega filma

Direktor festivala Barbera je v utemeljitvi izbire poudaril "strastno življenje, samostojnost in nekonformizem" Jane Fonda, ki je bila v svoji karieri med drugim politična aktivistka, seks simbol, pisateljica, feministična ikona in producentka. Redforda pa je pohvalil zlasti kot ustanovitelja festivala Sundance. "Tako pred kot za kamero je vedno podpiral neodvisno kinematografijo," je dejal Barbera.

Po desetih letih ženska na čelu žirije

Žiriji 74. filmskega festivala v Benetkah bo predsedovala ameriška igralka Annette Bening, dobitnica dveh zlatih globusov in štirikratna nominiranka za oskarja. Festival in njegovo tekmovalno sekcijo bo odprl film Downsizing režiserja Alexandra Paynea, znanega po filmih Nebraska, Potomci in Stranpota. V filmu, ki bo na Lidu doživel svetovno premiero, so zaigrali Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau in Kristen Wiig. Pripoveduje o sleherniku iz Omahe, ki skupaj z ženo sanja o boljšem življenju, piše na festivalski spletni strani.

A. J.