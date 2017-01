Bežanja in iskanja resnice Leva Nikolajeviča Tolstoja

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Gradivo za razstavo sta posodila ruski Državni spominski in naravni rezervat Muzej-posestvo L. N. Tolstoja Jasna Poljana in Državni muzej L. N. Tolstoja. Pri njej je sodeloval tudi Marijan Rupert, vodja zbirke rokopisov, redkih in starih spisov v NUK-u, ki je razstavo dopolnil s pregledom slovenskih prevodov in izdaj Tolstojevih del. Avtorica vizualne podobe je Jasna Andrič. Foto: Borut Živulović/Bobo Tolstoj je od svoje mladosti pisal dnevnik, v katerem je natančno popisoval takšne in drugačne mladostniške pregrehe in podvige, kar je v noči pred poroko prebrala njegova neizkušena nevesta Sonja Bersova. Foto: Borut Živulović/Bobo Med iskanjem odgovora na življenjsko vprašanje sem občutil natanko tiso kot človek, izgubljen v gozdu. Pisatelj je leta 1859 ustanovil prvo šolo za vaške otroke, do leta 1862 pa je bilo v okraju že trinajst šol. Učitelji so bili v veliki večini študentje, ki so jih zaradi revolucionarnih nazorov izključili z univerz. Foto: Borut Živulović/Bobo Leta 1862 se je v Uspenski katedrali poročil s Sofijo Behrs. Poročni obred, ki je tako kot mnogo plemiških porok tistega časa združeval pravoslavne in ljudske obrede, je Tolstoj uporabil kot vzor za prizor poroke Levina in Kitty v Ani Karenini. Foto: Borut Živulović/Bobo Edina rešitev iz obupa življenja je, da preneseš svoj Jaz v svet. Jasno Poljano je Tolstoj podedoval po svoji materi, zato mu je bila še toliko ljubša. Potem ko je staro hišo zakvratal, si je uredil hišo na pristavi posestva Volkonskih. Pred tem pa je skušal narediti vse, da ne bi razpadajoče materine dediščine prodal. Foto: Borut Živulović/Bobo Sorodne novice Trije meseci Tolstoja - kaj nam lahko književnik pove danes

Bežanja in iskanja resnice Leva Nikolajeviča Tolstoja

Dokumentarna razstava o Levu N. Tolstoju

13. januar 2017 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slaba dva tedna pred premiero velike kroprodukcije Vojna in mir, se je v Cankarjevem domu začel niz dogodkov posvečenih Tolstoju; prvi izmed njih je dokumentarna razstava pisateljevega življenja.

Odprtje razstave je sledilo predavanju Pavla Basinskega, Tolstojevega biografa in avtorja biografskega dela Zadnja postaja, ki se ukvarja s Tolstojevim poslednjim begom na železniško postajo v Astapovo, kjer je takorekoč javnosti na očeh umrl. Basinski je na odprtju razstave poudarl dejstvo, da je Tolstoj široko prerasel ruske okvire in postal pomemben svetovni pisatelj že za časa svojega življenja, ko so na Jasno Poljano, njegovo posestvo, kjer je živel z družino, prihajali obiskovalci z vsega sveta in bili prijazno sprejeti. Razstava, kjer je mogoče videti fotografske portrete pisateljevih življenjskih obdobij, pa tudi njegovih prednikov, se posveča predvsem Tolstojevemu življenju v Jasni Poljani in zajema tako družino kot tudi pisateljsko delo, spremlja pa jo zanimiv sto let star dokumentarni film, posnet v zadnjih letih Tolstojevega življenja - kar nedvmno priča o pisateljevi razvpitosti.

Otroštvo zaznamovano s smrtmi

Lev Nikolajevič Tolstoj se je rodil 9. septembra 1828 na posestvu v Jasni Poljani kot potomec stare plemiške družine, ki je bila tako ali drugače povezana z mnogimi drugimi aristokratskimi družinami. Njegov oče grof Nikolaj Iljič Tolstoj je bil udeležen v vojni proti Napoleonu, njegova mati Marija Nikolajevna, rojena Volkonski, pa je umrla, ko je bil mali Lev star le 18 mesecev. Znano je, da je zgodnja izguba matere na Tolstoja močno vplivala, in da ga je zaznamovala skozi celotno življenje, ko jo je tako ali drugače ohranjal v spominu. Leta 1837 je nenadoma umrl tudi Tolstojev oče, ki je kljub temu, da je za svojim očetom podedoval kup dolgov (bojda je Tolstojev ded knez Ilja Andrejevič Tolstoj perilo pošiljal prat na Nizozemsko, kar pa ni bila edina kaprica, ki je pripomogla k iztrošenju neizmernega bogastva) priženjenja posestva in denar razsodno upravljal.

Skrb za štiri osirotele brate in sestro je sprva prevzela njihova babica, ki pa je umrla 11 mesecev za sinom, nato pa njihova teta Tatjana Aleksandrovna Jergolska. Teta Toinette, kot ji je pravil mali Tolstoj, je močno zaznamovala pisateljevo otroštvo; kasneje je po njej osnoval lik Sonje v Vojni in miru. Ko je leta 1841 umrla tudi ta, je so otrci prišli k teta Pelageji Juškovi, in se preselili v Kazan, kjer so za njihovo izobrazbo skrbeli domači učitelji (kot trdi Basinski so imeli velik vpliv na njihovo kasnejše razumevanje vere).

Tesnobna občutja in želje po begu

Basinski v svoji knjigi opisuje več primerov Tolstojevih skoraj paničnih napadov, ki so jim sledili nenadni pobegi ali poskusi begov. Po biografovem mnenju gre za stalnico Tolstojevega življenja, izhaja pa iz njegovega otroštva in fantovskih let. Prav najzgodnješa leta naj bi bila ključna za razumevanje celotnega Tolstojevega življenja; že eden izmed prvih spominov, želja po tem, da se iztrga iz plenic, kasneje pa občutek ujetništva, ko ga je eden izmed maminh bratrancev dobronamerno pestoval na kolenu, nakazujeta na ta tesnobna občutja. Kljub vsemu pa marsikaj v življenju ruskega velikana, ki je bil že tedej v središču pozornosti, prava medijska 'zvezda', katere koraki/besede so bile tako ali drugače popisane, paradoksalno ostaja nepojasnjeno in celo skrivnostno.

K mistificiranju lastne osebnosti je pravzaprav precej pripomogel tudi Tolstoj sam, predvsem po njegovem t. i. duhovnem spreobrnjenju, ko se je odrekel ortodoksnemu pravoslavju in skušal osnovati lasten nauk na podlagi prvobitnega krščanstva. Prav ta spreobrnitev, v okviru katere se je med drugim nameraval odreči vsemu denarju, je med zakonca Tolstoj vnesla prve razpoke, ki so se tako pogolobile, da njun zakon velja za enega izmed najbolj nesrečnih v zgodovini literatov. Sofja Andrejevna Bers pa je obveljala za burno, trmoglavo, težavno ženo, ki pa je edina po moževi smrti uspela napisati njegovo biografijo in še lastno avtobiografijo. Sklepati pa je tudi, da življenje s Tolstojem ni bilo najbolj enostavno, in da je se mati 13 otrok, ki je vodila celotno gospodinjstvo Jasne Poljane, skrbela za Tolstojeve posle in ob tem neumorno preprisovala njegova dela, dokaj upravičeno čutila zapostavljeno in nerealizirano v umetniškem smislu (za Sonjo Bersovo še danes velja, da je bila literatno nadarjena).

Moralna občutljivost razbrzdanega mladeniča

Tolstoj si je prvo literarno prizanje prislužil z med letoma 1852 in 1857 izdano avtobiografsko trilogijo Detinstvo, Deštvo, Mladost in Sevastopolskimi povestmi (1855) v kater je vpletel svoje izkušnje vojaka v krimski vojni. Pred tem je Tolstoj opustil študij orientalskih jezik in kasneje še prava, ter spričo pretiranega hazardiranja zapadel v hude dolgove, kar ga je stalo hiše v Jasni Poljani. Ko se je tja vrnil je naselil v manjši hiši na pristavi starega posestva Volkonskih (gre za staro plemiško družino, s katero so bili Tolstojevi v sorodu). Po mnenju Basinskega veljajo ta pisateljeva leta za izjemno burna, razbrzdana in dekadentna, polna kvartanja, popivanja in druženja s prostitutkami, čeprav je bil Tosltoj že v svojih mladih letih izjemno moralno občutljiv in je svoja dejanja dojemal kot izgubo nedolžnosti in padec v greh.

Jeseni 1910 je Tolstoj na skrivaj zapustil Jasno Poljano, se s kočijo odpeljal na bližnjo železniško postajo in si kupil vozovnico (tretjega razreda) do Kozelskega, kjer je bila postaja za znan ruski samostan Optina Pustin. Že pred tem so pisatelja pogosto obhajale misli o tem, da bi se odpovedal vsemu; mučili so ga prepiri z ženo in želel si je le miru. Nekatere teorije o njegovem begu pravijo, da si je želel vrniti med kmete, ki jih je celo življenje resnično občudoval, druge, da je želel k sestri Mariji, ki je bila nuna, tretje,da se je želel spravit s pravoslavno cerkvijo, ki ga je izobčila. A kot pravi Basinski je imel Tostoj svoje celo življenje sindrom ubežnika, ki je neprestano na lovu za resnico.

Festival posvečen Tolstoju

Premiera velike koprodukcije SNG Drame, MGL-ja in Cankarjevega doma, predstave Vojna in mir, v režiji romunskega režiserja Silvia Pucareteja (med drugim igrajo Matej Puc, Marko Mandić, Jana Zupančič, Viktorija Bencik Emeršič, Sebastian Cavazza, Jernej Šugman, Janez Škof, Pia Zemljič in drugi) bo 21. januarja, v sklopu tega dogodka pa se v Cankarjevem domu odvija festival, kjer bo mogoče 15. januarja premiera glasbeno-pripovedovalske predstave Tolstojeve povestice, od 17. januarja do 14. februarja bodo na sporedu predavanja Svetlane Slapšak, 15. februarja bo mogoče slišati predavanje Michela Aucouturierja En Tolstoj ali dva, 20. februarja bo predavanje Lube Jurgenson Sodobnost Tolstoja, 3. marca pa premiera gledališke predstave za igrlaca in svetlobo Platnomer – povest konja.

Lejla Švabič