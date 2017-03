Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ogromni trg - v premeru meri kar 170 metrov - je eliptične oblike in simbolizira "objem", ki ga Španija namenja svojim nekdanjim kolonijam v Ameriki. Zato je tudi obrnjen proti reki Guadalquivir, ki ji je treba slediti do novega sveta. Foto: Wikipedia Princesa Padme in Anakin Skywalker sta se v Napadu klonov sprehajala prav po Španskem trgu, ki je bil sicer digitalno predelan v eksotičen planet. Foto: IMDb Pa še zelo podobna kulisa štirideset let prej, v Lawrencu Arabskem. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Biser andaluzijske arhitekture je tudi "filmski zaklad"

EFA dodala Španski trg v Sevilli med zaklade evropske filmske kulture

24. marec 2017 ob 09:13

Sevilla - MMC RTV SLO

Evropska filmska akademija je Plazi de España (Španskemu trgu) v Sevilli podelila naziv zaklada evropske filmske kulture.

Emblem tipične andaluzijske arhitekture velja za eno najbolj prepoznavnih krajev v Sevilli, hkrati pa se je za vselej zapisal v zgodovino filma, saj je bil kulisa za številne filme. Med igralci, ki so svoje filme snemali na trgu, so po navedbah akademije Vittorio de Sica, Sean Connery in Peter O'Toole.

Leta 1962 je trg v Lawrencu Arabskem "nastopil" kot štab britanske vojske v Kairu, v Vetru in levu (r. John Milius, 1975) s Seanom Conneryjem v glavni vlogi pa ga vidimo med postavljanjem vojaške formacije. Sicer pa trg ni bil lokacija samo za vojaške filme: v Epizodi II Vojne zvezd (2002) so ga uporabili za puščavski planet Naboo (seveda je bilo vpletene veliko računalniške animacije). Med najnovejšimi filmi, kjer lahko opazimo seviljsko znamenitost, je komedija Diktator s Sacho Baronom Cohenom v glavni vlogi.

Najslavnejši primerek regionalne arhitekture

Plaza de España je bil zasnovana in zgrajena kot glavno prizorišče in najambicioznejši projekt mestnega ibero-ameriškega mednarodnega sejma leta 1929. Filmarje je trg vselej privlačil s spojem art-decoja, neorenesanse in španskega dekorativnega sloga mudéjar.

Z nazivom zaklada evropske filmske kulture bo Španski trg uradno nagrajen na novembrski slovesnosti, v okviru katere bodo na trgu namestili tudi poseben emblem. Naziv akademija podeljuje krajem oziroma filmskim institucijam, ki jih uvršča med ključne za evropsko kinematografijo oziroma imajo velik zgodovinski pomen in si jih na akademiji želijo ohraniti za zanamce.

Šele devet "izbranih"

Španski trg je deveta lokacija, ki je prejela naziv. Z njim se med drugimi ponašajo tudi Eisensteinov spominski center v Moskvi, Hiša bratov Lumiere v Lyonu, Muzej Sergeia Parajanova v Erevanu ter znamenito dunajsko razgledno kolo v Pratru.

Akademija je določila, da bodo novembra v Sevilli razglasili tudi letošnje nominirance za evropske filmske nagrade.

A. J.