Bo komedija Pr'Hostar postala najbolj gledan slovenski film?

Z 200 tisoč gledalci do četrte velike zlate role

21. marec 2017 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska satirična komedija Pr'Hostar v režiji Luke Marčetića še naprej podira rekorde, saj si jo je od konca oktobra do danes ogledalo že več kot 200 tisoč gledalcev.

Film Pr'Hostar je bil nedavno ovenčan tudi z medijsko nagrado žaromet za filmsko zgodbo leta, na prvem mestu najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije pa ga prekaša zgolj Gremo mi po svoje v režiji Mihe Hočevarja, ki ga je v kinu videlo 208.646 gledalcev.

Ustvarjalci filma v ponedeljek, 3. aprila, pripravljajo Pr'Hostar dan, v sklopu katerega si bo mogoče film v nekaterih kinih po Sloveniji ogledati za simbolično ceno en evro, so sporočili iz Karantanija Cinemas. Vse to zgolj zato, da bi bilo "slovo, kot je treba in z željo, da postane Pr'Hostar najbolj gledan slovenski film".

Spomnimo, da je film Pr'Hostar že po otvoritvenem koncu tedna osvojil prvo zlato rolo, ki jo prejme film, ki si ga ogleda 25.000 gledalcev. Sledila so številna priznanja, nazadnje pa je tretjo veliko zlato rolo (za 50 tisoč gledalcev) prejel ob preseženi meji 150 tisoč gledalcev. Zlate role podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. Nova velika zlata rola bo tako podeljena prihodnji teden v ljubljanskem Koloseju.

Pod scenarij za film Pr'Hostar, ki je nastajal skoraj leto dni, se podpisujeta Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, vlogo režiserja pa je zasedel Luka Marčetić.

Slovenski Youtube fenomen

Ustvarjalci filma so zasloveli s spletna serija Pr'Hostar, ki je pred štirimi leti postala slovenski YouTube fenomen. Ustvarjalna ekipa, ki jo je širša javnost spoznala v skečih, kot so Car, Krastać in Carice, je posnela prigode gorenjskih gaunarjev s sočnim besediščem in zabavnimi liki. Medtem ko so videi beležili polmilijonske in celo milijonske oglede, so ustvarjalci pripravljali svoj prvi celovečerni film.

Komedija gledalca popelje na idilično gorenjsko podeželje v majhen hotel Pr'Hostar, ki posluje razmeroma slabo. Za njegovo klavrno stanje je v veliki meri odgovoren stiskaški in pogoltni direktor, delež krivde pa neizpodbitno nosi tudi svojeglavo osebje. Ko na vrata hotela potrka tuji kupec dvomljivega slovesa, se zaposleni ustrašijo za svoje službe. Odločno vzamejo stvari v svoje roke in skušajo sabotirati prodajo.

G. K.