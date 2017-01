Bobri bodo z 225 dogodki preplavili Ljubljano

Nekaj brezplačnih vstopnic je še na voljo

21. januar 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S projekcijo animiranega filma Bučko švicarskega režiserja Clauda Barrasa se je v SMG-ju začel 9. ljubljanski kulturno-umetnostni festival Bobri. Do 8. februarja se bo zvrstilo neverjetnih 225 dogodkov.

Večino brezplačnih vstopnic za letošnje rekordno število prireditev, ki jih je pripravilo kar 68 producentov, so organizatorji že razdelili, na spletni strani festivala pa je mogoče najti podatek, za katere prireditve so vstopnice še na voljo. Prevzeti jih bo mogoče v prodajni galeriji SMG-ja na Trgu francoske revolucije.

Film Bučko, ki bo v Kinodvoru prikazan kot Kinobalonova premiera, bo pospremil kratki animirani film Leona Vidmarja Slovo. Kinodvor letos pripravlja obsežnejši filmski program kot do zdaj; na ogled bo 15 filmov, otrokom pa bo tudi letos na voljo Bobrov dnevnik.

Bobri ponujajo prireditve na različnih področjih, in sicer gledališče, glasba, ples, film ter delavnice in druge dejavnosti, zvrstilo se bo tudi več premier. Med njimi bo koncertno-gledališka predstava Svetlane Makarovič Pasja procesija, ki bo na Prešernov dan v Kinu Šiška sklenila festivalsko dogajanje. V Plesnem teatru Ljubljana bo prvič na ogled plesna predstava Veveriček posebne sorte v režiji Ivane Djilas in koreografinje Maše Kagao Knez, v Kinodvoru pa se obeta t. i. živa risanka Severni sij.

Nekaj festivalskih prireditev bo na sporedu tudi v Domžalah in Sežani.

G. K.