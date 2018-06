Čas je za Jurjevanje: najstarejši folklorni festival pri nas, ki se spogleduje s sodobnostjo

55. Jurjevanje v Beli krajini s spremljajočim programom

22. junij 2018 ob 11:11

Črnomelj - MMC RTV SLO

Ta konec tedna bo v središču Črnomlja potekal osrednji program Jurjevanja v Beli krajini, ki je najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Srečanje folklornih skupin Bele krajine se je v zadnjih letih razvilo v mednarodni festival kultur.

Na letošnjem, že 55. festivalu s tremi celovečernimi koncerti bodo poleg vseh belokranjskih nastopili tudi folklorni skupini MiPeru iz Peruja in Spandan iz Indije. Organizatorji so sicer načrtovali nastop vsaj še ene tuje skupine, vendar jih je kar nekaj imelo težave s pridobivanjem schengenskega vizuma.

Drevišnji koncert bo potekal pod naslovom Pleši, Jure, do jutranje ure, jutrišnji Ki, za kolo, naj gre z nami v kolo, nedeljski zaključni nastop pa so poimenovali Lepa Anka kolo vodi. Otroške folklorne skupine se bodo že popoldne predstavile na srečanju Pastirče mlado.

790 let od ustanovitve župnije Črnomelj

Tudi v spremljajočem programu je veliko poudarka na ohranjanju ljudskih izročil. V preteklih dneh so pripravili predavanje Anite Matkovič o ljudskih in narodnih nošah kot folklornem kostumu, najmlajši so v stripovski delavnici ustvarjali na temo Zelenega Jurija, ki prežene zimo.

Zgodovinar Janez Weiss je predstavil letošnje jubilejno leto za Črnomelj. Pred 790 leti je bila ustanovljena župnija Črnomelj in s tem sta v doslej poznanih listinah prvič omenjena Bela krajina in Črnomelj. Včerajšnji družinski piknik v Jurjevanjski dragi z večernim prižigom kresa in nastopi glasbenikov pa je imel dobrodelno noto - zbirali so denar za družine, ki so v nedavni ujmi s točo utrpele škodo.

Na črnomaljski promenadi v središču mesta bo popoldne zaživel rokodelski sejem domače in umetnostne obrti ter ulica lokalnih dobrot. Tudi drugi gostinci v mestu bodo v času Jurjevanja imeli ponudbo tipičnih belokranjskih jedi.

Sestavni del Jurjevanja so koncerti etno glasbenih skupin, večerni Virej festival v MKK klubu Bele krajine in več drugih dogodkov. Nocojšnji večer bo sklenil Big band Črnomelj, jutri pa skupina Manouche. Program bo potekal ves dan, namenjen je vsem ciljnim skupinam, zato organizatorji iz RIC Bela krajine poudarjajo, da bo vsak našel kaj za svojo dušo in telo.

Jože Žura, Radio Slovenija