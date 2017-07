Čudežna ženska 2 prihaja na filmska platna decembra 2019

V glavni vlogi bo znova izraelska igralka Gal Gadot

26. julij 2017 ob 21:22

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Hollywoodski filmski studio Warner Bros je v torek sporočil, da se Čudežna ženska (Wonder Woman) na filmska platna vrača decembra 2019. V glavni vlogi bo ponovno izraelska igralka Gal Gadot.

Medtem ko je že odločeno, da bo v vlogi čudežne ženske Diane Prince znova izraelska igralka Gal Gadot, še ni znano, ali bo nadaljevanje znova režirala Patty Jenkins. Čudežna ženska je bil prvi film o superjunakih po letu 2005 z žensko v glavni vlogi in prvi sploh z režiserko. Film se je hitro s pomočjo odličnih recenzij in ženske emancipacije povzpel po lestvicah gledanosti in je trenutno drugi največji film leta v Severni Ameriki, takoj za fantazijskim muzikalom Lepotica in zver (Beauty and the Beast). S prodajo vstopnic so zaslužili okoli 780 milijonov dolarjev.

Izjava studia Warner Bros o napovedani Čudežni ženski 2 ni izdala nobene podrobnosti, zgolj to, da bo film v kinodvorane predvidoma prišel 13. decembra 2019. Hollywoodski mediji so že junija pisali o tem, da Jenkinsova v sodelovanju z Jon Bergom in Geoffom Johnsom že pripravlja scenarij za nadaljevanje sage o Čudežni ženski ter da se bo zgodba filma verjetno znova dogajala v preteklosti, a ne znova v času prve svetovne kot v prvem filmu.

G. K.