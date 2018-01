Deklina zgodba 2: Fredova na begu, totalitarizem v razcvetu

Druga sezona prihaja 25. aprila

15. januar 2018 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za Fredovo (Offred) in ostale "dekle" totalitarnega režima fiktivne države Gilead bo že prej ne rožnata situacija postala še veliko hujša - vsaj, če sodimo po prvem uradnem napovedniku za drugo sezono nadaljevanke Deklina zgodba, ki v sezoni nagrad pobira vse ključne nagrade v televizijskih kategorijah.

Ponudnik vsebin na zahtevo Hulu, ki producira snemanje Dekline zgodbe, v prvem napovedniku prinaša kombinacijo spominskih prebliskov in namigov grozot, ki čakajo junake klasičnega istoimenskega romana Margaret Atwood. (Razlika od prve sezone bo tudi v tem, da se bomo vsi znašli na neznanih tleh: prva sezona nadaljevanke je bila bolj ali manj ekranizacija romana kanadske pisateljice (le z rahlo spremenjenim koncem), v drugi sezoni pa nadaljejemo, kjer je Atwoodova svojo zgodbo zaključila.

"Nič, kar počnemo, ni post-atwoodsko," je v zvezi s tem poudaril izvršni producent Bruce Miller. "Razširili bomo isti svet. Vsekakor ne mislim, da gremo onkraj meja zgodbe, ki jo je pripovedovala. Še vedno je mama naše serije."

Med drugim za hip uzremo protagonistko, Fredovo, ki je na koncu prve sezone poskušala pobegniti iz krempljev avtoritarnega režima: zdaj je zvezana in očitno ujeta, njena prijateljica Moira (Samira Wiley), ki ji je uspelo pobegniti v Kanado, pa je prav tako videti globoko pretresena. Če se bo situacija za naši junakinji izboljšala, se to še ne bo zgodilo v prvih epizodah.

Mimogrede, v drugi epizodi nove sezone bo imela epizodno vlogo oskarjevka Marisa Tomei.

Zanimiva je tudi izbira glasbene podlage, komorna priredba antologijske protivojne himne For What It’s Worth, ki so jo v šestdesetih prepevali Buffalo Springfield. Za hip uzremo tudi že večkrat omenjene "kolonije", kontaminirana in radioaktivna delovna taborišča, kamor režim pošilja ostarele ali kako drugače "odslužene" ženske.

V vsem tem trpljenju je seveda moč slutiti klico odpora. Transparenti nakazujejo demonstracije, Fredova in njen pajdaš Nick se objameta, zadnji kader pa približa odločni, vztrajni izraz na obrazu Elizabeth Moss.

Prva sezona Dekline zgodbe, ki jo bomo v kratkem lahko videli tudi na programu nacionalke, je bila verjetno najbolj razvpita in najpomembnejša televizijska novost zadnjega leta. Elizabeth Moss je za svojo upodobitev Fredove dobila emmyja za najboljšo igralko, serija kot celota pa je dobila tudi nagrado za najboljšo dramo. zgodba se je ponovila tudi na podelitvi zlatih globusov.

premiera prvega dela druge sezone Dekline zgodbe je na Huluju napovedana za 25. april.

A. J.